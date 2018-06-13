Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах БВФБ

Минск, 13 июня. 13 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю.







По итогам торгов курс евро снизился на 0,0005 рубля (0,02%) и составил 2,3617 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0074 рубля (0,37%) и составил 2,0103 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0057 рубля (0,18%) и составил 3,1882 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В среду фьючерсы на нефть марки Brent снижаются и находятся в районе 75,5 доллара за баррель.















В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 91,02 копейки и составил 63,1164 рубля.