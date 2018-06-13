Ряд экспертиз будет проведен по факту аварийной посадки самолета под Гродно

Минск, 13 июня. По факту аварийной посадки легкомоторного самолета под Гродно будет проведен ряд экспертиз.



Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси, 12 июня в 13.39 одномоторный многоцелевой летательный аппарат ZLIN 42M, 1975 года выпуска, принадлежащий частному лицу, совершил аварийную посадку в поле возле деревни Коробчицы Гродненского района



О происшествии в службу "101" сообщил очевидец. К месту вызова прибыли расчеты спасателей и медики.



На борту находились пилот-любитель 1955 года рождения и пассажир 1958 года рождения.



Воздушное судно получило механические повреждения. Бойцы МЧС деблокировали пассажира с использованием гидравлического оборудования, пилот выбрался самостоятельно до прибытия спасателей. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в состав которой входил специалист Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. С участием эксперта проведена фотофиксация обстановки места происшествия, изъяты необходимые объекты для дальнейших исследований.