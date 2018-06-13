13.06.2018 14:12 Экономика, Политика
На встрече с Медведевым в Москве Кобяков предложил расширить применение национальных валют в расчетах Беларуси и России
Минск, 13 июня. Беларусь предлагает расширить применение национальных валют в двусторонних расчетах — перейти на них в ценообразовании. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета министров Союзного государства 13 июня в Москве.
"За прошлый год взаимный товарооборот увеличился на 23,5% и составил 32,4 миллиарда долларов. Причем взаимный товарооборот на 80 с лишним процентов обеспечен платежами в национальных валютах и, прежде всего, в российском рубле", — цитирует Кобякова ТАСС.
"Здесь хотел бы еще добавить, что хорошо бы было, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался в национальных валютах: в российских и белорусских рублях", — дополнил белорусский премьер.
В повестке сегодняшней встречи — 14 вопросов "по широкому кругу российско-белорусских отношений и союзного строительства", сообщил накануне представитель аппарата российского Кабинета министров. В частности, планируется подвести итоги торгово-экономического сотрудничества и рассмотреть отчет об исполнении бюджета Союзного государства за минувший год, проанализировать ход выполнения решений Высшего госсовета СГ от 30 июня 2017 года по таким ключевым вопросам, как сохранение потенциала машиностроительного комплекса, сотрудничество в области сельского хозяйства.
Кроме того, стороны примут решения по прогнозным балансам спроса и предложения по важнейшим видам продукции и индикативным балансам топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2018 год.
"Масштабный блок вопросов касается развития российско-белорусского сотрудничества в области науки и инноваций. Стороны проанализируют работу комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, обсудят результаты программы по совершенствованию системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России на основе высоких технологий на 2011—2015 годы, а также примут решение относительно учреждения премии Союзного государства в области науки и техники", — сказал сотрудник аппарата Кабинета министров.
Сегодняшнее заседание Совета министров СГ проходит в преддверии Высшего госсовета Союзного государства, который планирует собраться в Минске 19 июня.
"За прошлый год взаимный товарооборот увеличился на 23,5% и составил 32,4 миллиарда долларов. Причем взаимный товарооборот на 80 с лишним процентов обеспечен платежами в национальных валютах и, прежде всего, в российском рубле", — цитирует Кобякова ТАСС.
"Здесь хотел бы еще добавить, что хорошо бы было, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался в национальных валютах: в российских и белорусских рублях", — дополнил белорусский премьер.
В повестке сегодняшней встречи — 14 вопросов "по широкому кругу российско-белорусских отношений и союзного строительства", сообщил накануне представитель аппарата российского Кабинета министров. В частности, планируется подвести итоги торгово-экономического сотрудничества и рассмотреть отчет об исполнении бюджета Союзного государства за минувший год, проанализировать ход выполнения решений Высшего госсовета СГ от 30 июня 2017 года по таким ключевым вопросам, как сохранение потенциала машиностроительного комплекса, сотрудничество в области сельского хозяйства.
Кроме того, стороны примут решения по прогнозным балансам спроса и предложения по важнейшим видам продукции и индикативным балансам топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2018 год.
"Масштабный блок вопросов касается развития российско-белорусского сотрудничества в области науки и инноваций. Стороны проанализируют работу комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, обсудят результаты программы по совершенствованию системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России на основе высоких технологий на 2011—2015 годы, а также примут решение относительно учреждения премии Союзного государства в области науки и техники", — сказал сотрудник аппарата Кабинета министров.
Сегодняшнее заседание Совета министров СГ проходит в преддверии Высшего госсовета Союзного государства, который планирует собраться в Минске 19 июня.