Вопросы сотрудничества обсуждают в Минске участники координационного комитета начальников войск РХБ-защиты министерств обороны стран СНГ

Минск, 13 июня. С 11 по 14 июня в Минске проходят заседание координационного комитета начальников войск радиационной, химической и биологической защиты (химической защиты) министерств обороны государств — участников СНГ и учебно-методический сбор с должностными лицами из числа руководящего состава и специалистами национальных систем контроля в этой сфере.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, в ходе заседания участники координационного комитета, учебно-методического сбора обмениваются опытом в области контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки и в решении проблем, связанных с функционированием и развитием Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ. Они также ознакомятся с образцами и комплексами средств контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки взаимодействующих республиканских органов государственного контроля.

