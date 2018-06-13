Кобяков: В Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка

Минск, 13 июня. Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением. Об этом белорусский премьер-министр заявил 13 июня в Москве на заседании Совета министров Союзного государства.







Кобяков отметил, что правительства Беларуси и России уделяют большое внимание развитию цифровой экономики как одному из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности двух стран.





"Как вы знаете, цифровая повестка рассматривается и в Евразийском экономическом союзе. Представляется важным проведение согласованных действий Беларуси и России по формированию и реализации цифровой повестки в формате Союзного государства", — приводит слова Кобякова пресс-служба белорусского правительства. При этом взаимодействие сторон на площадке СГ будет не дублировать, а дополнять работу, проводимую в ЕАЭС.





Госорганы Беларуси уже работают над включением этих вопросов, а также развития сотрудничества в сфере высоких технологий и инноваций в повестки для рассмотрения высшими органами Союзного государства.













Премьер-министр также предложил активизировать формирование единого научно-технологического пространства в СГ. "Следует обеспечить максимально высокую степень интеграции возможностей научно-технических и инновационных потенциалов Беларуси и России. Причем делать это нужно как на межгосударственном, так и на межотраслевом уровнях", — считает Кобяков.