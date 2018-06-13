БАТЭ выиграл в первом матче при новом главном тренере, минское "Динамо" потеряло два очка в Бресте, "Шахтер" одержал пятую победу подряд

Минск, 13 июня. В первом матче под руководством нового главного тренера Алексея Баги 13 июня борисовский футбольный клуб БАТЭ выиграл на своем поле у "Гомеля" — 3:0 (Филипович, 28, Стасевич, 39, Иванич, 68) и увеличил с двух до четырех очков отрыв от минского "Динамо", которое потеряло два очка в Бресте в поединке с местными динамовцами — 1:1 (Хващинский, 43 — Нехайчик, 7).



Пятую побед подряд одержал "Шахтер", взявший верх над "Торпедо-БелАЗом" — 1:0 (Эбонг, 61).



Остальные результаты 11-го тура (11—12 июня): "Смолевичи" — "Городея" — 2:0 (Луцевич, 63, Васьков, 65), "Луч" — "Неман" — 1:2 (Джигеро, 57 — Якимов, 18, Мукам, 82), "Слуцк" — "Днепр" — 5:0 (Шикавка, 7, Хотов, 9, Кибук, 70, Трубило, 72, Бобко, 75), "Минск" — "Ислочь" — 0:1 (Холодинский, 54), "Витебск" — "Торпедо" — 2:0 (Вергейчик, 14, Теверов, 90+3).



В туре забито 19 мячей (хозяевами — 15, гостями — 4); с начала чемпионата — 161 (93 и 68), средняя результативность составила 2,38 гола за игру (1,83). Хозяева одержали 5 побед (36), 1 матч свели вничью (29) и 2 проиграли (23). Зафиксировано 11 вариантов счета — 1:0 (23 раза; 26%), 2:0 (16), 1:1 (14), 0:0 (13), 2:1 (12), 3:1, 3:0 (по 3), 6:1, 5:0, 3:3 и 2:2 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 28 очков (разница мячей 18-4), "Динамо" Мн — 24 (15-5), "Витебск" — 23 (15-7), "Шахтер" — 21 (11-5), "Неман" — 21 (11-7), "Слуцк" — 18 (15-9),"Торпедо-БелАЗ" — 15 (9-8), "Ислочь" — 15 (8-9), "Динамо" Бр — 13 (14-15), "Смолевичи" — 10 (8-11), "Днепр" — 10 (6-14), "Луч" — 9 (8-15), "Минск" — 7 (11-14), "Городея" — 7 (5-12), "Гомель" — 7 (4-12), "Торпедо" — 7 (4-15).



Следующий тур пройдет 16—18 июня: "Торпедо" — "Слуцк", "Городея" — "Минск", "Шахтер" — "Луч", "Неман" — БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" — "Днепр", "Ислочь" — "Динамо" Бр, "Гомель" — "Смолевичи", "Динамо" Мн — "Витебск".