Обзор важнейших событий 13 июня 2018 года

Минск, 13 июня. Сотрудники милиции попытались силой освободить проезд к развлекательному комплексу с рестораном "Поедем поедим" возле урочища Куропаты от активистов, продолжающих протест против открытия заведения, сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии " Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец. Конфликт произошел около 12.30. Шесть сотрудников милиции, в том числе Госавтоинспекции, попытались силой сдвинуть шеренгу протестующих, заблокировавших въезд на территорию развлекательного комплекса. "Сегодня протестующих много, поэтому у милиционеров ничего не получилось, — сказал Северинец. — Нас тут человек двадцать. Подъехали люди из Витебска, Бобруйска, есть минчане. С нами стоит Алесь Беляцкий, сотрудники "Весны". "В результате они составили административные протоколы на меня и на Алексея Туровича — за нарушение правил дорожного движения, в частности за препятствование транспорту", — отметил сопредседатель оргкомитета БХД. Вечером Северинец был задержан и после составления трех административных протоколов отпущен на свободу.



Стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29—30 июня. Мероприятие приурочено к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина. В центре внимания мероприятия будет вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти. Конференция соберет более 250 участников, среди которых молодые историки и активные участники работы по сохранению памяти из Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.



Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев подписали 14 документов по итогам прошедшего в Москве заседания Совета министров Союзного государства. В их числе — постановления об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2017 год, о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции, об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов на 2018 год, об изменении порядка разработки и реализации программ Союзного государства. Приняты также постановление об учреждении премии Союзного государства в области науки и техники, резолюции о ходе формирования единого транспортного и единого научно-технологического пространств и другие документы. Кобяков в ходе заседания заявил, что Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции.



Темпы роста белорусской экономики в последующие месяцы 2018 года продолжат замедляться. Такой прогноз делают аналитики Евразийского банка развития в майском макроэкономическом обзоре. Как отмечают экономисты банка, темпы роста экономики Беларуси в апреле продолжили замедляться, составив 4% по сравнению с апрелем предыдущего года (прирост на 6,6% и 4,4% в годовом выражении в феврале и марте соответственно). В целом за январь—апрель ВВП увеличился на 4,8% к аналогичному периоду 2017 года. "Понижательная динамика экономического роста в текущем году сохранится, чему будут способствовать более сдержанный, чем в I квартале, рост инвестиционной активности и прекращение действия эффекта низкой базы в производстве и экспорте нефтепродуктов. По итогам 2018 года, согласно нашим прогнозам, прирост ВВП составит 3,7%, что будет максимальным годовым ростом за последние семь лет", — отмечают аналитики ЕАБР.