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Дата распечатки: 13.06.2018 16:24
 
13.06.2018 14:36 Политика, Экономика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и ЕС провели четвертый раунд диалога о торговле

Минск, 13 июня. Четвертый раунд диалога о торговле между МИД Беларуси и генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле состоялся 12 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Юрий Горелик, европейскую делегацию — заместитель начальника управления генерального директората по торговле Рута Зарнаускайте.

В ходе переговоров обсуждены наиболее чувствительные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целях упрощения условий взаимного доступа на рынки и создания благоприятных условий для развития деловых контактов.

Делегация Еврокомиссии по торговле также встретилась с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.

Как отмечается в сообщении, проведение на постоянной основе заседаний торгового диалога позволяет осуществлять обмен информацией о конкретных ожиданиях Беларуси и Евросоюза в сфере торгово-экономического сотрудничества, обсуждать формирование договорной базы двусторонних торговых отношений, согласовывать механизмы взаимодействия по устранению барьеров во взаимной торговле.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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