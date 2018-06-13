13.06.2018 14:36 Политика, Экономика, Беларусь — Евросоюз
Беларусь и ЕС провели четвертый раунд диалога о торговле
Минск, 13 июня. Четвертый раунд диалога о торговле между МИД Беларуси и генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле состоялся 12 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Юрий Горелик, европейскую делегацию — заместитель начальника управления генерального директората по торговле Рута Зарнаускайте.
В ходе переговоров обсуждены наиболее чувствительные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целях упрощения условий взаимного доступа на рынки и создания благоприятных условий для развития деловых контактов.
Делегация Еврокомиссии по торговле также встретилась с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.
Как отмечается в сообщении, проведение на постоянной основе заседаний торгового диалога позволяет осуществлять обмен информацией о конкретных ожиданиях Беларуси и Евросоюза в сфере торгово-экономического сотрудничества, обсуждать формирование договорной базы двусторонних торговых отношений, согласовывать механизмы взаимодействия по устранению барьеров во взаимной торговле.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Юрий Горелик, европейскую делегацию — заместитель начальника управления генерального директората по торговле Рута Зарнаускайте.
В ходе переговоров обсуждены наиболее чувствительные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целях упрощения условий взаимного доступа на рынки и создания благоприятных условий для развития деловых контактов.
Делегация Еврокомиссии по торговле также встретилась с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.
Как отмечается в сообщении, проведение на постоянной основе заседаний торгового диалога позволяет осуществлять обмен информацией о конкретных ожиданиях Беларуси и Евросоюза в сфере торгово-экономического сотрудничества, обсуждать формирование договорной базы двусторонних торговых отношений, согласовывать механизмы взаимодействия по устранению барьеров во взаимной торговле.