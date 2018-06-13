Беларусь и ЕС провели четвертый раунд диалога о торговле

Минск, 13 июня. Четвертый раунд диалога о торговле между МИД Беларуси и генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле состоялся 12 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Юрий Горелик, европейскую делегацию — заместитель начальника управления генерального директората по торговле Рута Зарнаускайте.



В ходе переговоров обсуждены наиболее чувствительные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целях упрощения условий взаимного доступа на рынки и создания благоприятных условий для развития деловых контактов.



Делегация Еврокомиссии по торговле также встретилась с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.



Как отмечается в сообщении, проведение на постоянной основе заседаний торгового диалога позволяет осуществлять обмен информацией о конкретных ожиданиях Беларуси и Евросоюза в сфере торгово-экономического сотрудничества, обсуждать формирование договорной базы двусторонних торговых отношений, согласовывать механизмы взаимодействия по устранению барьеров во взаимной торговле.