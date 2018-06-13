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Дата распечатки: 13.06.2018 19:24
 
13.06.2018 18:55 Политика, Беларусь — Евросоюз

Президент Германии Штайнмайер примет участие в минской конференции "Помнить ради общего европейского будущего"

Минск, 13 июня. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29—30 июня.

По сообщению центра, мероприятие приурочено к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина. В центре внимания мероприятия будет находиться вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти.

Конференция соберет более 250 участников, среди которых молодые историки и активные участники работы по сохранению памяти из Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.

Одним из центральных элементов программы 29 июня будет являться дискуссия по вопросам общеевропейской культуры памяти между молодыми историками из Германии, России, Беларуси и Украины, а также Штайнмайером. Ожидается, что в состав президентской делегации будут входить представители властей немецких городов, поддержавших строительство мемориала в Тростенце, куда из этих городов депортировались жертвы во время Второй мировой войны.

Организаторами конференции являются Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау и Дортмундский международный образовательный центр в партнерстве с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами, а также при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ.
БелаПАН.

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