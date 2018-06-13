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Дата распечатки: 13.06.2018 19:24
 
13.06.2018 19:18 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Замминистра иностранных дел Шестаков и делегация польского МИД заявили о необходимости повышения качества и практической отдачи от двусторонних контактов

Минск, 13 июня. О необходимости повышения качества и практической отдачи от двусторонних контактов было заявлено на встрече заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова с делегацией Польши во главе с заместителем директора экономического департамента МИД страны, послом в Минске в 2016—2018 годах Конрадом Павликом.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, "отметив положительную динамику двусторонних экономических контактов, рост торгового оборота между двумя странами и увеличение интереса польских инвесторов к реализации проектов в Беларуси", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Участники обсудили календарь совместных экономических мероприятий на 2018—2019 годы.
БелаПАН.

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