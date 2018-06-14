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Дата распечатки: 14.06.2018 07:34
 
14.06.2018 06:44 Спорт

Мужская сборная Беларуси по гандболу не попала в финальную часть чемпионата мира 2019 года

Минск, 14 июня. Мужская сборная Беларуси по гандболу не попала в финальную часть чемпионата мира 2019 года.

В матчах плей-офф квалификации команда Юрия Шевцова проиграла австрийцам. Первая встреча 10 июня в Минске завершилась вничью 28:28 (первый тайм — 15:15), вторая 13 июня в Вене — победой соперника 31:26 (13:16).

В составе белорусской сборной мячи забрасывали: в Минске — Пуховский (7), Королек, Шилович (по 5), Баранов (3), Бровко, Подшивалов, Рутенко (по 2), Гайдученко и Юринок (по 1); в Вене — Пуховский (5), Королек (4), Бровко, Гайдученко, Шилович (по 3), Баранов, Подшивалов, Юринок (по 2), Бабичев и Никуленков (по 1).

Финальный турнир ЧМ-2019 пройдет 9—27 января в Германии и Дании.

Последние шесть лет команда Шевцова неизменно участвовала в топ-турнирах: в 2013, 2015 и 2017 годах — в чемпионатах мира, в 2014, 2016 и 2018 годах — в чемпионатах Европы. На январском ЧМ-2018 она выиграла у австрийцев на групповой стадии (27:26).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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