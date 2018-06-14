Национальное кадастровое агентство впервые оценило объекты интеллектуальной собственности

Минск, 14 июня. Национальное кадастровое агентство (НКА) впервые оценило объекты интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба Госкомимущества.



В мае 2018 года сотрудники НКА провели оценку остаточной и рыночной стоимости интернет-сайтов, принадлежащих крупному белорусскому оператору и разработчику — РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен".



"Полученные результаты и опыт являются уникальными, поскольку оценка рыночной стоимости коммерциализированных объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в настоящее время в Беларуси по-прежнему явление достаточно редкое. Однако вместе с возрастающим значением ОИС в текущей деятельности предприятий параллельно начинает возрастать и спрос на этот вид услуг. С развитием рыночных отношений возникла потребность производить оценку объектов интеллектуальной собственности для последующего извлечения как материальной, так и нематериальной выгоды", — отметили в агентстве.



Особенностью интернет-сайта как объекта оценки является то, что он представляет собой составное произведение и является объектом авторского права. В него как в составное произведение могут включаться следующие объекты авторского права: компьютерная программа, обеспечивающая функционирование веб-сайта; дизайн веб-сайта; иные объекты авторских прав (базы данных, географические карты, текстовые произведения и другое). В веб-сайт также могут включаться иные объекты интеллектуальной собственности, например товарный знак или знак обслуживания.