Минск, 14 июня. Александр Лукашенко учреждает 100 грантов для обучения иностранных студентов и учащихся за счет республиканского бюджета. Соответствующий указ № 232 от 12 июня опубликован на Национальном правовом портале.

"Учредить с 1 сентября 2019 года до 100 грантов, выделяемых ежегодно на обучение иностранных граждан в учреждениях образования, финансируемых за счет средств республиканского бюджета. Гранты на обучение учреждаются для освоения иностранными гражданами содержания образовательных программ высшего и среднего специального образования за счет средств республиканского бюджета в соответствии с квотами, ежегодно определяемыми Министерством образования по согласованию с Министерством иностранных дел. Гранты на обучение предоставляются иностранным гражданам по результатам отбора, проводимого в порядке, определяемом Советом министров Республики Беларусь", — говорится в документе.

Данное решение принято "в целях привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, на обучение в государственные учреждения высшего и среднего специального образования Республики Беларусь".

Указом также установлено, что иностранным гражданам, получающим образование в Беларуси за счет грантов на обучение: назначается стипендия; выплачиваются надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и общественной работе, а также оказывается материальная помощь; предоставляется жилое помещение в общежитии учреждения образования на период обучения с взиманием платы за пользование этим жилым помещением.

