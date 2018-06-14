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Дата распечатки: 14.06.2018 13:51
 
14.06.2018 12:01 Общество

Ушел из жизни белорусский онколог член-корреспондент НАНБ Иосиф Залуцкий

Минск, 14 июня. На 68-м году жизни 13 июня после тяжелой продолжительной болезни скончался директор Института физиологии НАНБ, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор медицинских наук профессор Иосиф Залуцкий, сообщает пресс-служба НАНБ.

Залуцкий — известный ученый в области онкологии. Основное направление его научных исследований — разработка и внедрение методов реконструктивно-пластической хирургии при комбинированном и комплексном лечении злокачественных опухолей. На основе обширного экспериментального и клинического материала Залуцкий впервые в странах СНГ провел фундаментальные исследования, позволившие обосновать принципиальную возможность использования микрохирургических технологий в онкологии.

"Важной вехой в развитии отечественной онкологии стало разработанное Залуцким приоритетное направление — изучение возможностей реконструктивных и восстановительных операций как ведущего звена медицинской реабилитации онкологических больных, — подчеркнули в пресс-службе. — Осуществлена на практике идея выполнения органосохраняющих радикальных операций у больных опухолями опорно-двигательного аппарата, мягких тканей, головы и шеи. Стало возможным возвращать к социальной и трудовой деятельности больных с вторичными лимфедемами верхних конечностей после комбинированного и комплексного лечения рака молочной железы, фарингостомами при опухолях гортани, закрытие дефектов при обширных лучевых язвах".

Залуцкий — автор более 440 научных и научно-методических работ.

C 1978 года Залуцкий работал в Белорусском НИИ онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР (с 2007-го — Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова), в 1990—1991 годах — старший научный сотрудник, руководитель отделения, с 1994-го — заведующий отделением, в 2000—2009 годах — директор центра. Одновременно в 1999—2007 годах — заведующий кафедрой Белорусской медицинской академии последипломного образования. В 2010 году — заместитель академика-секретаря отделения медицинских наук НАН Беларуси, с 2010-го — директор Института физиологии НАН Беларуси.

Прощание с Иосифом Залуцким пройдет 15 июня с 11.00 до 13.00 в БелМАПО по адресу: улица Петруся Бровки, 3.
Алексей Александров, БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 13:51
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