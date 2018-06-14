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Дата распечатки: 14.06.2018 13:51
 
14.06.2018 12:40 Общество

Минского школьника обвиняют в серии поджогов

Минск, 14 июня. Во Фрунзенском районном отделе Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего школьника, обвиняемого в поджогах.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, в ходе предварительного расследования установлено, что днем 5 февраля 2018 года подросток с помощью спичек поджег картонные коробки в подсобном помещении на лестничной площадке десятого этажа дома на улице Неманская. В результате возгорания были повреждены и уничтожены входные двери, звонки, коврики трех квартир и имущество жилищно-строительного потребительского кооператива более чем на 6,4 тыс. рублей.

Кроме того, 3 мая 2018 года школьник с использованием спичек и газеты поджег дверь с полимерной обшивкой на девятом этаже дома по улице Каменногорская. Ущерб составил 1 тыс. рублей.

В обоих случаях прибывшие по сообщению жильцов дома сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Благодаря оперативной помощи спасателей и грамотным действиям граждан никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали обстоятельства совершения второго поджога. Это позволило спустя несколько часов установить личность подозреваемого и задержать его.

Подросток учится в 9-м классе, в эти дни прогуливал школу. Выбирал квартиры случайным образом: с дверями из горючих материалов в домах своего микрорайона. После поджога покидал место происшествия и на улице наблюдал за работой сотрудников МЧС.

Ранее к административной и уголовной ответственности несовершеннолетний не привлекался, на профилактических учетах не состоял. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере) УК.

В ходе следствия к несовершеннолетнему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, санкционированная прокурором. Ущерб потерпевшим возмещен частично.

Уголовное дело направлено в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 13:51
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