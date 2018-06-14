Верховный суд оставил без изменений приговор белорусским авторам российских информресурсов

Минск, 14 июня. Верховный суд Беларуси, рассматривавший 12—14 июня апелляционные жалобы обвиненных в разжигании национальной розни белорусских авторов российских информационных ресурсов и их защиты на приговор Минского городского суда, оставил приговор суда первой инстанции в силе, жалобы — без удовлетворения. Определение Верховного суда по этому делу оглашено 14 июня.



На оставлении приговора Мингорсуда в силе на слушаниях в ВС настаивало гособвинение.



2 февраля Минский городской суд приговорил белорусских авторов Регнума, "Ленты.ру" и "Евразии Дейли" Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.



Преподаватель БГУИР кандидат исторических наук Павловец, главный редактор журнала "Новая экономика" Шиптенко и сторож из Бреста Алимкин были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). При этом суд прекратил производство в отношении Шиптенко и Павловца по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.



Поводом для уголовного преследования публицистов послужили выводы Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации. РЭК согласилась с проектами заключений эксперта Елены Ивановой, библиотекаря по образованию, о наличии экстремизма в публикациях белорусских авторов российских информресурсов.



Выводы РЭК в июле 2017 года подтвердила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую провели два филолога и психолог Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Уже во время судебных слушаний по неизвестным причинам они были уволены из НПЦ.



Фигуранты дела и их адвокаты на протяжении всего процесса в суде первой инстанции заявляли о некомпетентности государственных экспертов, оценивавших их материалы на предмет наличия признаков разжигания национальной розни и экстремизма. Обращали внимание, например, что те воспользовались российской методикой проведения исследования, что недопустимо в связи с различиями в законодательстве, но и эту методику применили неправильно.



На слушаниях в Верховном суде 12 июня в частности Юрий Павловец заявлял, что сотрудники НПЦ Госкомитета судебных экспертиз не только сфальсифицировали заключение, но и лжесвидетельствовали. Он напомнил, что эксперты говорили на процессе в суде первой инстанции о выполнении комплексной психолого-лингвистической экспертизы в экспертном учреждении. А глава ГКСЭ Андрей Швед 13 апреля заявил, что ни в Госкомитете судебных экспертиз, ни в НПЦ подобные экспертизы не проводились. При этом представленное следствию заключение было выполнено на фирменных бланках ГКСЭ. В НПЦ заявляют, что такие бланки для конкретного дела не выдавались.



О том, что подобные экспертизы не проводились и не проводятся, Павловцу и его адвокату официально заявили в НПЦ и ГКСЭ.



Павловец уверен, что проведение экспертизы было незаконным, выполнено некомпетентными специалистами, а во время ее проведения было "нарушено все, что возможно".



Приговор в отношении публицистов вступил в силу.