Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/14/960796/
Дата распечатки: 14.06.2018 13:52
 
14.06.2018 13:04 Политика, Общество

Верховный суд оставил без изменений приговор белорусским авторам российских информресурсов

Минск, 14 июня. Верховный суд Беларуси, рассматривавший 12—14 июня апелляционные жалобы обвиненных в разжигании национальной розни белорусских авторов российских информационных ресурсов и их защиты на приговор Минского городского суда, оставил приговор суда первой инстанции в силе, жалобы — без удовлетворения. Определение Верховного суда по этому делу оглашено 14 июня.

На оставлении приговора Мингорсуда в силе на слушаниях в ВС настаивало гособвинение.

2 февраля Минский городской суд приговорил белорусских авторов Регнума, "Ленты.ру" и "Евразии Дейли" Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Преподаватель БГУИР кандидат исторических наук Павловец, главный редактор журнала "Новая экономика" Шиптенко и сторож из Бреста Алимкин были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). При этом суд прекратил производство в отношении Шиптенко и Павловца по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.

Поводом для уголовного преследования публицистов послужили выводы Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации. РЭК согласилась с проектами заключений эксперта Елены Ивановой, библиотекаря по образованию, о наличии экстремизма в публикациях белорусских авторов российских информресурсов.

Выводы РЭК в июле 2017 года подтвердила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую провели два филолога и психолог Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Уже во время судебных слушаний по неизвестным причинам они были уволены из НПЦ.

Фигуранты дела и их адвокаты на протяжении всего процесса в суде первой инстанции заявляли о некомпетентности государственных экспертов, оценивавших их материалы на предмет наличия признаков разжигания национальной розни и экстремизма. Обращали внимание, например, что те воспользовались российской методикой проведения исследования, что недопустимо в связи с различиями в законодательстве, но и эту методику применили неправильно.

На слушаниях в Верховном суде 12 июня в частности Юрий Павловец заявлял, что сотрудники НПЦ Госкомитета судебных экспертиз не только сфальсифицировали заключение, но и лжесвидетельствовали. Он напомнил, что эксперты говорили на процессе в суде первой инстанции о выполнении комплексной психолого-лингвистической экспертизы в экспертном учреждении. А глава ГКСЭ Андрей Швед 13 апреля заявил, что ни в Госкомитете судебных экспертиз, ни в НПЦ подобные экспертизы не проводились. При этом представленное следствию заключение было выполнено на фирменных бланках ГКСЭ. В НПЦ заявляют, что такие бланки для конкретного дела не выдавались.

О том, что подобные экспертизы не проводились и не проводятся, Павловцу и его адвокату официально заявили в НПЦ и ГКСЭ.

Павловец уверен, что проведение экспертизы было незаконным, выполнено некомпетентными специалистами, а во время ее проведения было "нарушено все, что возможно".

Приговор в отношении публицистов вступил в силу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Четверг, 14 Июнь 2018, 13:52
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск