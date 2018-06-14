Житель Витебска обвиняется в мошенничестве и организации незаконной миграции

Минск, 14 июня. В Витебске предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и организации незаконной миграции 43-летнему местному жителю.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, по информации следствия, обвиняемый организовал составление завещания престарелой женщиной на имя сына, который в тот момент отбывал наказание. Под вымышленным предлогом оказания помощи в продаже квартиры фигурант заключил ряд гражданско-правовых договоров, продав квартиру третьему лицу за 18,5 тыс. долларов. Освободившемуся из мест лишения свободы 63-летнему сыну хозяйки квартиры, гражданину РФ, передал лишь 4 тыс. долларов, завладев остальными деньгами.



Кроме того, обвиняемый, зная о принудительной высылке с территории Беларуси знакомого, в ноябре 2016 года содействовал его незаконному въезду из Смоленской области и дальнейшему пребыванию в Витебске. Мужчина проследовал на территорию Смоленской области, где ожидал прибытия 63-летнего знакомого, которого сотрудники отделения по гражданству и миграции после освобождения доставили к пропускному пункту на границе с Россией. Игнорируя установленные законом правила пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, привез его на личном автомобиле в Витебск и предоставил место жительства.



По данному факту следователями предъявлено обвинение 63-летнему мужчине в нарушении срока запрета въезда в Беларусь (статья 371-2 УК). Он же признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве.



В настоящее время следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел проверяют на причастность к совершению иных преступлений 43-летнего обвиняемого. Оба фигуранта заключены под стражу.

