14.06.2018 13:38 Общество
Житель Витебска обвиняется в мошенничестве и организации незаконной миграции
Минск, 14 июня. В Витебске предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и организации незаконной миграции 43-летнему местному жителю.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, по информации следствия, обвиняемый организовал составление завещания престарелой женщиной на имя сына, который в тот момент отбывал наказание. Под вымышленным предлогом оказания помощи в продаже квартиры фигурант заключил ряд гражданско-правовых договоров, продав квартиру третьему лицу за 18,5 тыс. долларов. Освободившемуся из мест лишения свободы 63-летнему сыну хозяйки квартиры, гражданину РФ, передал лишь 4 тыс. долларов, завладев остальными деньгами.
Кроме того, обвиняемый, зная о принудительной высылке с территории Беларуси знакомого, в ноябре 2016 года содействовал его незаконному въезду из Смоленской области и дальнейшему пребыванию в Витебске. Мужчина проследовал на территорию Смоленской области, где ожидал прибытия 63-летнего знакомого, которого сотрудники отделения по гражданству и миграции после освобождения доставили к пропускному пункту на границе с Россией. Игнорируя установленные законом правила пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, привез его на личном автомобиле в Витебск и предоставил место жительства.
По данному факту следователями предъявлено обвинение 63-летнему мужчине в нарушении срока запрета въезда в Беларусь (статья 371-2 УК). Он же признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел проверяют на причастность к совершению иных преступлений 43-летнего обвиняемого. Оба фигуранта заключены под стражу.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, по информации следствия, обвиняемый организовал составление завещания престарелой женщиной на имя сына, который в тот момент отбывал наказание. Под вымышленным предлогом оказания помощи в продаже квартиры фигурант заключил ряд гражданско-правовых договоров, продав квартиру третьему лицу за 18,5 тыс. долларов. Освободившемуся из мест лишения свободы 63-летнему сыну хозяйки квартиры, гражданину РФ, передал лишь 4 тыс. долларов, завладев остальными деньгами.
Кроме того, обвиняемый, зная о принудительной высылке с территории Беларуси знакомого, в ноябре 2016 года содействовал его незаконному въезду из Смоленской области и дальнейшему пребыванию в Витебске. Мужчина проследовал на территорию Смоленской области, где ожидал прибытия 63-летнего знакомого, которого сотрудники отделения по гражданству и миграции после освобождения доставили к пропускному пункту на границе с Россией. Игнорируя установленные законом правила пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, привез его на личном автомобиле в Витебск и предоставил место жительства.
По данному факту следователями предъявлено обвинение 63-летнему мужчине в нарушении срока запрета въезда в Беларусь (статья 371-2 УК). Он же признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел проверяют на причастность к совершению иных преступлений 43-летнего обвиняемого. Оба фигуранта заключены под стражу.