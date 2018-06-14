14.06.2018 13:47 Политика, Спорт
Лукашенко прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу
Минск, 14 июня. Александр Лукашенко 14 июня по приглашению российского президента Владимира Путина прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу. В аэропорту белорусского руководителя встречал талисман чемпионата — волк Забивака, передает телеканал "Беларусь 1".
Прямо перед трапом самолета Лукашенко и талисман сыграли в футбол. Как уточнили в репортаже телеканала, президент Беларуси трижды ударил по воротам, Забиваке удалось отбить только один удар.
Лукашенко оставил на память автограф на футбольном мяче с надписью "Удачи братьям-россиянам".
Известно, что открытие чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более 20 глав государств. Церемония пройдет вечером 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира — встречи сборных России и Саудовской Аравии.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Прямо перед трапом самолета Лукашенко и талисман сыграли в футбол. Как уточнили в репортаже телеканала, президент Беларуси трижды ударил по воротам, Забиваке удалось отбить только один удар.
Лукашенко оставил на память автограф на футбольном мяче с надписью "Удачи братьям-россиянам".
Известно, что открытие чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более 20 глав государств. Церемония пройдет вечером 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира — встречи сборных России и Саудовской Аравии.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.