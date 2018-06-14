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Дата распечатки: 14.06.2018 15:23
 
14.06.2018 13:47 Политика, Спорт

Лукашенко прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу

Минск, 14 июня. Александр Лукашенко 14 июня по приглашению российского президента Владимира Путина прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу. В аэропорту белорусского руководителя встречал талисман чемпионата — волк Забивака, передает телеканал "Беларусь 1".

Прямо перед трапом самолета Лукашенко и талисман сыграли в футбол.  Как уточнили в репортаже телеканала, президент Беларуси трижды ударил по воротам, Забиваке удалось отбить только один удар.

Лукашенко оставил на память автограф на футбольном мяче с надписью "Удачи братьям-россиянам".

Известно, что открытие чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более 20 глав государств. Церемония пройдет вечером 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира — встречи сборных России и Саудовской Аравии.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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