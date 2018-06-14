Минприроды поддержало идею моратория на отстрел гусей и уток весной, сообщили в АПБ

Минск, 14 июня. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды поддержало идею общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" ввести мораторий на отстрел гусей и уток весной, сообщила пресс-служба АПБ.



В сообщении говорится, что из Минприроды получен ответ на петицию, опубликованную на сайте "Удобный город" в мае этого года. Сбор подписей за введение моратория, а также за запрет использования полуавтоматического оружия и электронных манков продолжался месяц. Кампанию поддержали известные люди Беларуси, и в результате петиция собрала почти две тысячи подписей. После этого документ отправили в природоохранное ведомство.



В марте 2018 года был подписан указ, который изменил правила охоты в Беларуси. Срок охоты увеличился: вместо 28 календарных дней позволили стрелять по птицам 28 охотничьих дней, то есть практически все выходные с середины марта до середины мая, а покупателям охотничьих туров дали возможность охотиться неограниченное количество дней в течение двух месяцев.



Кроме того, к охотничьим добавили два вида птиц, которые ранее находились в Красной книге, — свиязь и гоголя. "Что касается способов охоты, то суперэффективные электронные манки, транслирующие записи голосов птиц, и полуавтоматическое оружие намного ее упрощают", — говорится в сообщении.



АПБ выступает против весенней охоты на водоплавающих птиц. В организации подчеркивают: "Ошибочный отстрел самок уток и птиц запрещенных для охоты видов, беспокойство водных и околоводных птиц во время гнездования, уничтожение самых сильных особей, переживших зимовку или долгий перелет, — все это удар по популяциям птиц". В Европе нет другой страны, где бы весной птицы так преследовались охотниками, отмечают защитники природы.



По словам директора АПБ Александра Винчевского, введение пятилетнего запрета на весенний отстрел водоплавающих птиц позволит ученым и практикам изучить сложившуюся ситуацию. "С 1997 года практически никто не знает, сколько у нас уток и гусей. Без влияния охоты можно будет весной точно определить все места, важные для гнездования серого гуся, белоглазой чернети и других уток из Красной книги, чтобы потом ввести законодательно ограничения для охоты в этих районах. Наконец, охота осенью для любителей пострелять будет более успешной и с меньшим риском для сохранения наших птиц", — сказал он.



В ответе Минприроды отмечается, что ведомство полностью разделяет обеспокоенность граждан и выступало против увеличения сроков весенней охоты на водоплавающих. Однако эти возражения приняты не были.



Минприроды выразило готовность инициировать введение пятилетнего моратория, если получит поддержку и соответствующее научное заключение от Национальной академии наук Беларуси.



"Следующим логичным шагом будет обращение в НАН Беларуси, как и предложило Минприроды, — отметил Винчевский. — Если ученые поддержат нашу позицию, дело сдвинется с мертвой точки".