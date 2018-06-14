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Дата распечатки: 14.06.2018 20:29
 
14.06.2018 19:42 Общество

РНПЦ "Кардиология" и педуниверситет им. Максима Танка начинают медико-просветительский проект "Вместе — к здоровью нации"

Минск, 14 июня. В Минске 15 июня состоится церемония подписания медико-просветительского проекта "Вместе — к здоровью нации" на 2018—2019 годы, сообщает Министерство здравоохранения.

Подписи под документом поставят руководители Республиканского научно-практического центра "Кардиология" и Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ).

Этот проект позволит педагогам и кардиологам совместными усилиями с привлечением средств массовой информации реализовать профилактические программы для изменения общественного сознания и формирования у населения новых приоритетов в отношении здоровья и здорового образа жизни начиная с детского возраста. Мероприятия будут проводиться для разных возрастных групп детей, студентов и педагогов.

Кардиологи подготовят методические пособия для воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов по проведению мероприятий в рамках ЗОЖ для детей дошкольного возраста и младших школьников.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста организованы акции по ЗОЖ в рамках проекта БГПУ "Дети столицы", медиазанятия для младших классов, подготовка и издание информационных материалов для детей. Для студентов в рамках проекта "Воспитание культуры здоровья: студенты — школьникам" и республиканского проекта "Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!" будут реализованы мероприятия по подготовке волонтеров, кардиологи организуют цикл лекций по ЗОЖ, единые дни здоровья, а также республиканскую научно-практическую конференции по формированию здоровьесберегающего поведения современной молодежи.

В интернете, на сайтах БГПУ и РНПЦ "Кардиология" будут вестись рубрики "Мы выбираем ЗОЖ".

Болезни системы кровообращения относятся к самым распространенным причинам смертности населения. Концепция национальной безопасности Беларуси определила снижение заболеваемости и смертности населения, прежде всего от болезней системы кровообращения, наиважнейшей задачей демографической безопасности страны.

Цели республиканских медико-просветительных акций и проектов — мотивация населения к здоровому образу жизни, объяснение важности своевременного выявления и лечения болезней системы кровообращения, разъяснение того, что они сами могут увеличить продолжительность и качество собственной жизни и жизни своих близких.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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Четверг, 14 Июнь 2018, 20:29
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