РНПЦ "Кардиология" и педуниверситет им. Максима Танка начинают медико-просветительский проект "Вместе — к здоровью нации"

Минск, 14 июня. В Минске 15 июня состоится церемония подписания медико-просветительского проекта "Вместе — к здоровью нации" на 2018—2019 годы, сообщает Министерство здравоохранения.



Подписи под документом поставят руководители Республиканского научно-практического центра "Кардиология" и Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ).



Этот проект позволит педагогам и кардиологам совместными усилиями с привлечением средств массовой информации реализовать профилактические программы для изменения общественного сознания и формирования у населения новых приоритетов в отношении здоровья и здорового образа жизни начиная с детского возраста. Мероприятия будут проводиться для разных возрастных групп детей, студентов и педагогов.



Кардиологи подготовят методические пособия для воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов по проведению мероприятий в рамках ЗОЖ для детей дошкольного возраста и младших школьников.



Для детей дошкольного и младшего школьного возраста организованы акции по ЗОЖ в рамках проекта БГПУ "Дети столицы", медиазанятия для младших классов, подготовка и издание информационных материалов для детей. Для студентов в рамках проекта "Воспитание культуры здоровья: студенты — школьникам" и республиканского проекта "Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!" будут реализованы мероприятия по подготовке волонтеров, кардиологи организуют цикл лекций по ЗОЖ, единые дни здоровья, а также республиканскую научно-практическую конференции по формированию здоровьесберегающего поведения современной молодежи.



В интернете, на сайтах БГПУ и РНПЦ "Кардиология" будут вестись рубрики "Мы выбираем ЗОЖ".



Болезни системы кровообращения относятся к самым распространенным причинам смертности населения. Концепция национальной безопасности Беларуси определила снижение заболеваемости и смертности населения, прежде всего от болезней системы кровообращения, наиважнейшей задачей демографической безопасности страны.



Цели республиканских медико-просветительных акций и проектов — мотивация населения к здоровому образу жизни, объяснение важности своевременного выявления и лечения болезней системы кровообращения, разъяснение того, что они сами могут увеличить продолжительность и качество собственной жизни и жизни своих близких.