Указом президента упрощен порядок продажи невостребованного государственного жилья в сельской местности

Минск, 14 июня. Александр Лукашенко подписал указ № 237 "О распоряжении государственным жилищным фондом". Как сообщила пресс-служба президента, документ упрощает порядок продажи невостребованного в течение шести и более месяцев государственного жилья в сельской местности.



Указ предоставляет право госорганам и подчиненным им республиканским юридическим лицам принимать решения о продаже таких жилых помещений гражданам, состоящим в этих организациях на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очереди. Жилье будет отчуждаться по его оценочной, но не выше рыночной стоимости.



При отсутствии работников, состоящих на учете, либо их отказе от приобретения допускается продажа этого жилья на аукционе. Его начальная цена будет определяться исходя из рыночной, но не ниже оценочной стоимости, пониженной на 15%. При проведении повторных аукционов может применяться понижающий шаг в 5%.



Оплатить государственное жилье, приобретенное в том числе на аукционе, будет возможно в рассрочку до трех лет. При этом продажа жилых помещений в сельской местности разрешается без наличия правоустанавливающих документов на них.



Местным советам депутатов поручено определить аналогичные указу порядок и условия продажи невостребованных жилых помещений, находящихся в коммунальной собственности.



Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.