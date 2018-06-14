14.06.2018 14:33 Общество
Временно приостановлено исполнение смертных приговоров, вынесенных двум фигурантам дела "черных риелторов"
Минск, 14 июня. Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных двум фигурантам дела "черных риелторов" Игорю Гершанкову и Семену Бережному, на время рассмотрения их надзорных жалоб. Об этом сообщают правозащитники со ссылкой на родственников осужденных.
"Надзорная жалоба для любого осужденного — это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен, — цитирует сайт spring96.org правозащитника Павла Сапелко. — Но если это смертный приговор, то, безусловно, каждый такой шанс может быть последним. И если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это значит, что человек как минимум на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым". "Поэтому такие сведения очень важны, и это можно расценивать положительно, что такой шанс у осужденных появился", — подчеркнул Сапелко.
Надзорная жалоба должна быть рассмотрена с момента ее поступления к должностному лицу в течение месяца.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников без удовлетворения.
"Международная амнистия" и Евросоюз осудили вынесение очередных смертных приговоров в Беларуси и вновь призвали официальный Минск ввести мораторий на смертную казнь.
"Надзорная жалоба для любого осужденного — это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен, — цитирует сайт spring96.org правозащитника Павла Сапелко. — Но если это смертный приговор, то, безусловно, каждый такой шанс может быть последним. И если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это значит, что человек как минимум на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым". "Поэтому такие сведения очень важны, и это можно расценивать положительно, что такой шанс у осужденных появился", — подчеркнул Сапелко.
Надзорная жалоба должна быть рассмотрена с момента ее поступления к должностному лицу в течение месяца.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников без удовлетворения.
"Международная амнистия" и Евросоюз осудили вынесение очередных смертных приговоров в Беларуси и вновь призвали официальный Минск ввести мораторий на смертную казнь.