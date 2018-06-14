14.06.2018 15:36 Общество
В квартире Алеся Липая прошел обыск
Минск, 14 июня. В квартире директора и учредителя информационной компании БелаПАН Алеся Липая 14 июня прошел обыск. Липай доставлен в управление департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля по Минску и Минской области. В каком статусе — пока неизвестно.
По имеющейся информации, ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно. Представители ДФР пришли в квартиру Липая около 7.00. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00.
По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.
Как сообщила БелаПАН адвокат Липая, в квартиру ее не пустили, но она созванивалась со своим подзащитным во время обыска, а затем — отправилась в ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать во время допроса.
Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.
По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.
Как сообщила БелаПАН адвокат Липая, в квартиру ее не пустили, но она созванивалась со своим подзащитным во время обыска, а затем — отправилась в ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать во время допроса.
Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.