Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/14/960854/
Дата распечатки: 14.06.2018 17:00
 
14.06.2018 15:36 Общество

В квартире Алеся Липая прошел обыск

Минск, 14 июня. В квартире директора и учредителя информационной компании БелаПАН Алеся Липая 14 июня прошел обыск. Липай доставлен в управление департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля по Минску и Минской области. В каком статусе — пока неизвестно.
По имеющейся информации, ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно. Представители ДФР пришли в квартиру Липая около 7.00. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00.

По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.

Как сообщила БелаПАН адвокат Липая, в квартиру ее не пустили, но она созванивалась со своим подзащитным во время обыска, а затем — отправилась в ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать во время допроса.

Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.
БелаПАН.

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