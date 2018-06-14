В квартире Алеся Липая прошел обыск

Минск, 14 июня. В квартире директора и учредителя информационной компании БелаПАН Алеся Липая 14 июня прошел обыск. Липай доставлен в управление департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля по Минску и Минской области. В каком статусе — пока неизвестно.

По имеющейся информации, ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела, какого именно — неизвестно. Представители ДФР пришли в квартиру Липая около 7.00. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00.



По словам Беляцкого, он просил следственную группу взять его в качестве понятого, но правозащитнику в этом было отказано. В качестве понятых следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.



Как сообщила БелаПАН адвокат Липая, в квартиру ее не пустили, но она созванивалась со своим подзащитным во время обыска, а затем — отправилась в ДФР по Минску и Минской области, чтобы присутствовать во время допроса.



Официальный представитель ДФР Юрий Кардымон заявил БелаПАН, что пока "не готов ничего сказать" по данному делу.