Алеся Липая отпустили после допроса (дополнено)

Минск, 14 июня. Директор и учредитель информационной компании БелаПАН Алесь Липай отпущен после допроса в управлении департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску и Минской области. Допрос длился около двух с половиной часов.

Как сообщалось ранее, 14 июня в квартире Липая прошел обыск. По имеющейся информации, ордер на обыск подписал прокурор города в рамках уголовного дела. Представители ДФР пришли в квартиру Липая около 7.00. Липай сразу же связался с правозащитником Алесем Беляцким и до его прихода не открывал дверь. Обыск начался примерно в 8.00. После обыска Липая доставили в управление ДФР по Минску и Минской области.



Около 17.00 на сайте КГК появилось сообщение о том, что столичное управление ДФР 12 июня возбудило в отношении Алеся Липая уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса по факту уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере.



"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные из налоговых органов материалы проверки А.И.Липая по фактам неуплаты им подоходного налога с доходов, полученных за рубежом, — говорится в сообщении на сайте КГК. — Так, у финансовой милиции имеется достоверная информация о том, что А.И.Липай, получив в 2016—2017 годах от нерезидентов Республики Беларусь доход на общую сумму более 1,3 млн рублей в эквиваленте, умышленно не представил в установленные сроки в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Тем самым А.И.Липай уклонился от уплаты подоходного налога на общую сумму более 173 тыс. рублей".



"А.И.Липай после выявления данного факта признал нарушение законодательства и 12.06.2018 произвел уплату подоходного налога и пени в размере более 191 тыс. рублей. Тем не менее, учитывая, что размер ущерба в виде неуплаченного подоходного налога превысил 1 тыс. базовых величин (24,5 тыс. рублей), вне зависимости от его последующего возмещения финансовая милиция обязана в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом осуществить комплекс уголовно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств получения денежных средств. В настоящее время органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия", — отмечается в сообщении.