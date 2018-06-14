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Дата распечатки: 14.06.2018 20:29
 
14.06.2018 19:17 Культура, Общество

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Минск, 14 июня. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина, скончавшегося в возрасте 82 лет.

"Ушел из жизни талантливый кинорежиссер, сценарист, актер, видный общественный политический деятель. Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.

По его мнению, Говорухин запомнится как человек глубоко мыслящий, неравнодушный и активный в своей гражданской позиции.

"В Беларуси Станислава Сергеевича высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам", — отметил Лукашенко.
БелаПАН.

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