Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Минск, 14 июня. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина, скончавшегося в возрасте 82 лет.



"Ушел из жизни талантливый кинорежиссер, сценарист, актер, видный общественный политический деятель. Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.



По его мнению, Говорухин запомнится как человек глубоко мыслящий, неравнодушный и активный в своей гражданской позиции.



"В Беларуси Станислава Сергеевича высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам", — отметил Лукашенко.