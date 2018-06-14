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Дата распечатки: 14.06.2018 21:50
 
14.06.2018 20:10 Экономика, Спорт

Совет ЕЭК освободил от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь для подготовки и проведения II Европейских игр

Минск, 14 июня. Товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и проведения II Европейских игр, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 14 июня.

Мера будет действовать до 30 июня 2019 года, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Заседание совета впервые прошло под председательством первого заместителя председателя правительства России — министра финансов РФ Антона Силуанова. В мероприятии принял участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня.
БелаПАН.

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