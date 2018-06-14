Совет ЕЭК освободил от уплаты таможенных пошлин товары, ввозимые в Беларусь для подготовки и проведения II Европейских игр

Минск, 14 июня. Товары, ввозимые в Беларусь в целях подготовки и проведения II Европейских игр, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 14 июня.



Мера будет действовать до 30 июня 2019 года, сообщила пресс-служба ЕЭК.



Заседание совета впервые прошло под председательством первого заместителя председателя правительства России — министра финансов РФ Антона Силуанова. В мероприятии принял участие первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.



II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня.