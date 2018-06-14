Обзор важнейших событий 14 июня 2018 года

Минск, 14 июня. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля подозревает директора информационной компании БелаПАН в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (с суммы 1,3 млн рублей в эквиваленте, полученной в 2016—2017 годах от нерезидентов). Утром в его квартире прошел обыск, затем Липая отвезли на допрос в управление департамента по Минску и Минской области. Через два с половиной часа его отпустили. 12 июня Липай заплатил налог, однако уголовное дело все равно было возбуждено, поскольку сумма не уплаченного в бюджет налога превысила 1.000 базовых величин (24.500 рублей).



Палата представителей приняла во втором чтении поправки в закон о средствах массовой информации. За принятие законопроекта проголосовало 97 депутатов. Елена Анисим воздержалась, Анна Канопацкая отсутствовала в зале. Документ во втором чтении представляла заместитель председателя постоянной комиссии ПП НС по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец. Она отметила, что законопроект содержит ряд нововведений в области интернета, в частности расширение перечня информации, распространение которой запрещено. Одновременно предлагается снизить в два раза размер штрафных санкций за распространение такой информации. Из документа исключены нормы, касающиеся корректировок Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в целях реализации их в рамках другого законопроекта. По утверждению Ражанец, законопроект широко обсуждался в обществе, его текст направлялся в редакции СМИ и профильные журналистские организации. Депутат подчеркнула, что при подготовке документа ко второму чтению учтены предложения Канопацкой и Белорусской ассоциации журналистов. В частности, предусмотрен порядок обжалования решений Мининформа об ограничении доступа к интернет-ресурсам.



Участницы инициативы "Матчын рух 328" намерены попасть на личный прием к председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко и убедить его в необходимости срочно изменить "антинаркотическую" статью Уголовного кодекса, сообщила БелаПАН активистка движения Антонина Лепехина. Обратиться к Андрейченко с просьбой рассмотреть поправки в ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) в двух чтениях уже на этой сессии активисткам инициативы посоветовал на приеме 14 июня начальник главного идеологического управления Администрации президента Александр Ильясевич."Он сказал, чтобы мы со своим вопросом обращались к Андрейченко, — сказала Лепехина. — Он может повлиять, выступить инициатором того, что наш вопрос полностью рассмотрят в эту сессию, если мы убедим его, что это законодательство нужно срочно изменить. Мы планируем попасть к нему на прием, но, к сожалению, пока не знаем, получится у нас это или нет".



Юрий Павловец, признанный виновным в разжигании розни, будет добиваться отмены приговора в европейских судах. "Дальше будем обращаться в европейские суды", — заявила БелаПАН супруга фигуранта дела белорусских авторов российских информресурсов Любовь Павловец. По ее словам, жалобы в европейские суды семье помогут составить правозащитники, договоренность об этом уже достигнута. Последуют ли примеру Павловца двое других фигурантов, пока не известно. Сегодня коллегия по уголовным делам Верховного суда отклонила апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников на приговор Минского городского суда от 2 февраля этого года. Тогда Мингорсуд приговорил белорусских авторов Регнума, "Ленты.ру" и "Евразии Дейли" Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года. Преподаватель БГУИР кандидат исторических наук Павловец, главный редактор журнала "Новая экономика" Шиптенко и сторож из Бреста Алимкин были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).