Министр здравоохранения: Руководство страны ценит труд каждого медработника

Минск, 15 июня. Руководство страны ценит труд каждого медработника, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на торжественном собрании во Дворце Республики по случаю Дня медицинского работника (в этом году отмечается 17 июня).



"Поэтому даны поручения на повышение заработной платы, создание достойных условий труда. Обеспечено 100-процентное выделение государственного финансирования всех госпрограмм", — приводит слова чиновника пресс-служба правительства.



"В нашей работе нет выходных и праздников. Каждую минуту мы грамотно и квалифицировано оказываем медицинскую помощь, помогаем родиться на свет и спасаем жизни", — подчеркнул оратор.



По словам министра, от слаженной работы 40 тыс. врачей и 115 тыс. специалистов со средним медицинским образованием зависит здоровье и жизнь каждого человека. Практическому здравоохранению помогают почти 400 докторов и более 1,6 тыс. кандидатов наук.



Заместитель премьер-министра Василий Жарко озвучил поздравление Александра Лукашенко с профессиональным праздником и от имени правительства выразил благодарность представителям сферы здравоохранения страны.



В ходе мероприятия состоялось чествовании лучших врачей по итогам 2017 года.