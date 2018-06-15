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Дата распечатки: 15.06.2018 11:36
 
15.06.2018 10:07 Общество

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищениях с банковских карт путем использования компьютерной техники

Минск, 15 июня. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила для рассмотрения в суд Партизанского района Минска уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в хищении путем использования компьютерной техники, покушении на такое хищение, сбыте поддельных банковских пластиковых карточек и иных преступлениях.

Как сообщает прокуратура, им инкриминировано то, что с февраля 2016 года по 15 июля 2017 года молодые люди, "действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, с использованием сети интернет, компьютерной техники и противоправно приобретенных реквизитов чужих банковских карт, ввели в компьютерные системы интернет-магазинов/сайтов заведомо ложную информацию о проведении платежных операций якобы правомерными держателями этих карт". Действия фигурантов были сопряжены с несанкционированным доступом к компьютерной информации банковских процессинговых центров.

Молодые люди, оплатив интересовавшие их товары и/или услуги предприятий торговли и сервиса зарубежных государств, похитили с чужих карт-счетов 893 доллара США, 212 фунтов стерлингов, 219 евро и 400 новозеландских долларов. Покушались на хищение 6.704 долларов США, 2.380 фунтов стерлингов и 1.861 евро.

Фигурантам предъявлено обвинение в сбыте поддельных банковских пластиковых карточек, иных платежных средств, а также использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 212, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 380 Уголовного кодекса.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности молодых людей, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией их деяний.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления СК.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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