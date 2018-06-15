Пресечена деятельность преступной группы, организовавшей схему уклонения от таможенных платежей

Минск, 15 июня. Таможенные органы пресекли схему уклонения от уплаты платежей, участники преступной группы задержаны, возбуждено уголовное дело.



По сообщению Государственного таможенного комитета, белорусская фирма ввозила из Польши ткани с использованием льгот по уплате таможенных платежей. Льготы представлялись для экспорта товаров с территории Беларуси, однако товары реализовывались на территории Брестской области.



Участники группы реализовали схему документального прикрытия незаконных поставок тканей с использованием цепочки российских коммерческих структур.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий на одном из складов Бреста таможенники зафиксировали разгрузку очередной партии товара. Здесь же были задержаны несколько участников преступной группы. Всего установлено 15 эпизодов незаконной деятельности, задержаны в разных регионах страны другие лица, причастные к реализации противоправной схемы.



Проведено свыше 40 обысков и 15 арестов имущества. Изъяты валюта, материальные ценности, документы, печати и штампы, подтверждающие противоправную деятельность. Стоимость имущества подозреваемых, на которое наложен арест, составляет более 200 тыс. рублей.



По факту уклонения от уплаты таможенных платежей управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело. Его фигурантами выступают 16 граждан.



Государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в крупном размере (по предварительной оценке, свыше 100 тыс. рублей).