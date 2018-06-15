В Минске обсуждены вопросы сотрудничества с ФБР по противодействию международной преступности

Минск, 15 июня. В рамках первого визита в Беларусь атташе по правовым вопросам — представителя Федерального бюро расследований при посольстве США в Украине Лоры Кригбаум в центральном аппарате Следственного комитета в Минске состоялась рабочая встреча с американскими коллегами.



Как сообщает международно-правовой отдел СК, Кригбаум и ее помощник Даниель Стоддард недавно приступили к исполнению своих обязанностей в Киеве и отвечают в том числе за взаимодействие по линии ФБР с Беларусью.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями о правовых системах двух стран, обсудили особенности ведения уголовного процесса в Беларуси и США, затронули некоторые аспекты оказания международной правовой помощи по уголовным делам.



Участники встречи пришли к выводу, что успешное противодействие преступности, в особенности организованной и имеющей транснациональный характер, невозможно без эффективных совместных действий белорусских и американских правоохранителей.



Стороны условились продолжить практику обмена представляющей взаимный интерес информацией и передовым опытом следственной работы, оказания содействия в профессиональной подготовке следователей.