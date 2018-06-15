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Дата распечатки: 15.06.2018 11:36
 
15.06.2018 10:21 Общество

В Минске обсуждены вопросы сотрудничества с ФБР по противодействию международной преступности

Минск, 15 июня. В рамках первого визита в Беларусь атташе по правовым вопросам — представителя Федерального бюро расследований при посольстве США в Украине Лоры Кригбаум в центральном аппарате Следственного комитета в Минске состоялась рабочая встреча с американскими коллегами.

Как сообщает международно-правовой отдел СК, Кригбаум и ее помощник Даниель Стоддард недавно приступили к исполнению своих обязанностей в Киеве и отвечают в том числе за взаимодействие по линии ФБР с Беларусью.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о правовых системах двух стран, обсудили особенности ведения уголовного процесса в Беларуси и США, затронули некоторые аспекты оказания международной правовой помощи по уголовным делам.

Участники встречи пришли к выводу, что успешное противодействие преступности, в особенности организованной и имеющей транснациональный характер, невозможно без эффективных совместных действий белорусских и американских правоохранителей.

Стороны условились продолжить практику обмена представляющей взаимный интерес информацией и передовым опытом следственной работы, оказания содействия в профессиональной подготовке следователей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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