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Дата распечатки: 15.06.2018 13:03
 
15.06.2018 12:25 Спорт

Лучший футболист Беларуси 2014 года Сергей Кривец перешел в брестское "Динамо"

Минск, 15 июня. 32-летний полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кривец подписал контракт с ФК "Динамо-Брест". Соглашение рассчитано на два с половиной года.

Кривец должен присоединиться к своей новой команде на следующей неделе, сообщает пресс-служба "Динамо".

С 2006 по 2009 годы Кривец выступал за БАТЭ. В декабре 2009 года полузащитник подписал контракт с польским "Лехом". Летом 2012 года перешел в китайский клуб "Цзянсу Сунин", где провел год, после чего вернулся в БАТЭ. С 2014 по 2016 годы Кривец играл во французском "Метце", за который провел 36 матчей и забил 2 мяча.

В последние годы выступал в Польше за "Вислу" и "Арку". В сборной Беларуси дебютировал в 2008 году. За национальную команду сыграл 38 матчей и забил 5 мячей.

Сергей Кривец — лучший футболист Беларуси (2014), лучший футболист чемпионата Беларуси (2009), лучший полузащитник чемпионата Беларуси (2014), пять раз включался Белорусской федерацией футбола в список 22 лучших игроков чемпионата страны (2007, 2008, 2009, 2013, 2014).
Александр Ванкович, БелаПАН.

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