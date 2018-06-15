Евро подешевел более чем на 4 копейки на торгах БВФБ

Минск, 15 июня. 15 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль заметно укрепился к евро и российскому рублю, ослабел — к доллару США. При этом европейская валюта подешевела более чем на 4 копейки на фоне падения курса евро на международных рынках.



Так, по итогам торгов курс евро снизился на 0,0408 рубля (1,73%) и составил 2,3168 рубля.



Курс доллара США вырос на 0,0040 рубля (0,20%) до 2,0007 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0169 рубля (0,53%) и составил 3,1911 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В пятницу фьючерсы на нефть марки Brent падают и находятся в районе 75 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 43,4 копейки и составил 62,6851 рубля.