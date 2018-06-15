Разрешено торговать на рынках домашней кулинарией и консервами

Минск, 15 июня. В Беларуси разрешили торговать на рынках домашней кулинарией и консервами. Соответствующие изменения в правила создания и функционирования рынков, утвержденные постановлением правительства от 16 июля 2014 года № 686, вносятся постановлением Совета министров от 14 июня 2018 года № 452.

Документ принят в рамках приведения законодательства в соответствие с указом президента от 19 сентября 2017 года № 337 "О регулировании деятельности физических лиц" и декретом от 23 ноября № 7 "О развитии предпринимательства".В целях снижения надзорной нагрузки на субъекты хозяйствования из правил исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора.Администрации рынка обязаны при разработке его схемы предусматривать торговые места для продажи изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также право администрации рынка на сельскохозяйственных и универсальных рынках выделять торговые зоны для продажи таких изделий и продукции.Кроме того, администрация рынка должна обозначать торговые зоны, где продается продукция физлиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.В свою очередь физлица, осуществляющие реализацию своей продукции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для получения торгового места на рынке обязаны представлять медицинский документ с результатами прохождения флюорографического обследования, давность которого соответствует требованиям нормативных правовых актов.Что касается перечня запрещенных к продаже товаров, то принятым документом снимается запрет на реализацию на торговых местах рынков изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления.При этом сохраняется запрет на реализацию физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.Наряду с этим, в целях реализации государственной политики, направленной на предотвращение пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиту общественной морали, формирование здорового образа жизни людей, установлен запрет на продажу на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения.