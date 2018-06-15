15.06.2018 13:40 Пресс-релизы
Компания Mark Formelle объявила о создании международной сети магазинов бренда
Международную монобрендовую сеть магазинов создает компания Mark Formelle. Как отметил генеральный директор компании Андрей Сериков, магазины сети будут иметь формат, полностью соответствующий современным европейским стандартам.
Первый из них открылся 9 июня на улице Немига в Минске. Над его проектом работала интернациональная команда из архитекторов и дизайнеров Германии и Беларуси.
«Наша компания меняется вместе с потребностями целевой аудитории. Мы хотим давать больше, чем можно ожидать от магазина. Поэтому компания более года назад сформировала команду разработчиков, и поставила задачу создать новый концепт, который способен конкурировать на глобальном рынке. Изначально в ее состав были приглашены иностранные специалисты - с целью интернационализировать формат магазина, сделать его привлекательным для искушённых предложением европейских покупателей. Фактически команда заново создала концепт магазина глобальной сети Mark Formelle», - рассказал Андрей Сериков.
По его словам, главной целью новой концепции сети является создание формата, который соответствует образу жизни нового поколения, его мировоззрению и позволяет испытывать удовольствие от каждого мгновения жизни. «Магазин сегодня должен давать больше, чем просто набор тех или иных товаров. Речь идет не только об ассортименте: мы вводим дополнительные опции, чтобы посещение торгового объекта было не просто техническим действием», - сообщил глава компании Mark Formelle.
В открывшемся на Немиге, 5 магазине предусмотрен максимальный комфорт для покупателей. Шопинг совмещен с возможностью выпить кофе или коктейль, который сделает бариста, или же другие напитки. В магазине есть бесплатный Wi-Fi, которым могут воспользоваться, к примеру, мужчины, ожидающие своих вторых половинок из примерочной. Также есть детская зона с оригинальными раскрасками от бренда.
Как отмечают в компании, выбор места для первого магазина в новой концепции не случаен. «Немига - уникальное место. С одной стороны, он наполнено историей. А с другой – обладает совершенно бешеной энергетикой нового поколения. Когда находишься на Немиге, ты буквально оказываешься в водовороте университетского европейского города. Кругом молодые лица, новое поколение. «Это прекрасно, и мы не могли себе позволить новый концепт разместить в другом месте», - подчеркивают в Mark Formelle.
Планируется, что к новому формату будет приведена значительная часть уже существующих магазинов компании.
В торговую сеть Mark Formelle входят более 120 собственных торговых объектов в Беларуси, России и Казахстане, а также около 30 магазинов, открытых на условиях франчайзинга в этих странах. Строительство собственной торговой сети началось в 2010 году и велось параллельно с развитием производства, однако пик пришелся на последние три года: если в 2014 году работал 51 фирменный магазин (из них 29 – на условиях франчайзинга), то к концу 2017-го их стало 133 (96 – собственные). Ежемесячно магазины компании посещают более 1,5 миллиона покупателей.
Компания Mark Formelle, основанная в 2009 году, входит в число лидеров в отрасли легкой промышленности Беларуси. На сегодняшний день продукция компании производится на 12 белорусских фабриках.
В 2017 году компания продемонстрировала самые высокие темпы роста в отрасли легкой промышленности. Численность сотрудников выросла на 43% до 3300 человек, объемы производства – на 19%.Ежегодно на предприятиях компании производится более 12,5 млн. единиц продукции, а в магазины поступает около 170 капсульных коллекций.
Первый из них открылся 9 июня на улице Немига в Минске. Над его проектом работала интернациональная команда из архитекторов и дизайнеров Германии и Беларуси.
«Наша компания меняется вместе с потребностями целевой аудитории. Мы хотим давать больше, чем можно ожидать от магазина. Поэтому компания более года назад сформировала команду разработчиков, и поставила задачу создать новый концепт, который способен конкурировать на глобальном рынке. Изначально в ее состав были приглашены иностранные специалисты - с целью интернационализировать формат магазина, сделать его привлекательным для искушённых предложением европейских покупателей. Фактически команда заново создала концепт магазина глобальной сети Mark Formelle», - рассказал Андрей Сериков.
По его словам, главной целью новой концепции сети является создание формата, который соответствует образу жизни нового поколения, его мировоззрению и позволяет испытывать удовольствие от каждого мгновения жизни. «Магазин сегодня должен давать больше, чем просто набор тех или иных товаров. Речь идет не только об ассортименте: мы вводим дополнительные опции, чтобы посещение торгового объекта было не просто техническим действием», - сообщил глава компании Mark Formelle.
В открывшемся на Немиге, 5 магазине предусмотрен максимальный комфорт для покупателей. Шопинг совмещен с возможностью выпить кофе или коктейль, который сделает бариста, или же другие напитки. В магазине есть бесплатный Wi-Fi, которым могут воспользоваться, к примеру, мужчины, ожидающие своих вторых половинок из примерочной. Также есть детская зона с оригинальными раскрасками от бренда.
Как отмечают в компании, выбор места для первого магазина в новой концепции не случаен. «Немига - уникальное место. С одной стороны, он наполнено историей. А с другой – обладает совершенно бешеной энергетикой нового поколения. Когда находишься на Немиге, ты буквально оказываешься в водовороте университетского европейского города. Кругом молодые лица, новое поколение. «Это прекрасно, и мы не могли себе позволить новый концепт разместить в другом месте», - подчеркивают в Mark Formelle.
Планируется, что к новому формату будет приведена значительная часть уже существующих магазинов компании.
В торговую сеть Mark Formelle входят более 120 собственных торговых объектов в Беларуси, России и Казахстане, а также около 30 магазинов, открытых на условиях франчайзинга в этих странах. Строительство собственной торговой сети началось в 2010 году и велось параллельно с развитием производства, однако пик пришелся на последние три года: если в 2014 году работал 51 фирменный магазин (из них 29 – на условиях франчайзинга), то к концу 2017-го их стало 133 (96 – собственные). Ежемесячно магазины компании посещают более 1,5 миллиона покупателей.
Компания Mark Formelle, основанная в 2009 году, входит в число лидеров в отрасли легкой промышленности Беларуси. На сегодняшний день продукция компании производится на 12 белорусских фабриках.
В 2017 году компания продемонстрировала самые высокие темпы роста в отрасли легкой промышленности. Численность сотрудников выросла на 43% до 3300 человек, объемы производства – на 19%.Ежегодно на предприятиях компании производится более 12,5 млн. единиц продукции, а в магазины поступает около 170 капсульных коллекций.