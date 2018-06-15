В Минске прошел форум Sport Connect

7 – 8 июня в Минске прошёл Международный форум Sport Connect. На 2 дня столица собрала лучших экспертов спорта: менеджеров, маркетологов и представителей известных спортивных клубов и федераций Беларуси и России. Главная тема минского форума была: «Расширение аудитории и монетизация спортивных проектов». Более 100 человек приняли участие в Sport Connect Минск.



Первый день форума на Минске Арене открывали представители II Европейских игр 2019 года в Беларуси. Максим Кошкалда рассказал, как Минск готовится к Европейским играм-2019 и зачем стране такое мероприятие. Следом за Максимом Александр Кардаш, менеджер PricewaterhouseCoopers в области консультирования спортивных клубов, поделился с коллегами мнением, как из грядущих масштабных соревнований можно извлечь пользу.



На второй секции форума - «Движение вверх: как повысить популярность отдельного вида спорта» - директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Селеменев рассказал, как удается поддерживать зрительский интерес даже в отсутствие масштабных соревнований вроде Олимпиады. Виталий Крупица, начальник отдела массового футбола Ассоциация «Белорусская Федерация Футбола», поделился опытом поддержки и развития массового футбола в Республике Беларусь.



Насыщенная программа первого дня продолжилась экскурсиями по двум знаковым спортивным площадкам Беларуси – «Минск-Арене» и «Борисов Арене». В Борисове также были представлены кейсы футбольного клуба «БАТЭ», футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга, и футбольного клуба «Ислочь».



Второй день форума продолжился вдохновляющими историями в зале славы Национального олимпийского комитета РБ. Сессия «Лед и пламень: как продавать хоккей широкой аудитории», в которой соберутся одни из самых ярких маркетологов КХЛ:

• Роман Стронгин – начальник управления маркетинга минского «Динамо», которое в рейтинге посещаемости преследует СКА (почти 12 тысяч человек в среднем за игру).

• Ксения Цукарева – директор по маркетингу и коммуникациям «Сочи», который ищет новую аудиторию даже в школьном конкурсе танцев, и собирает болельщиков по всему большому городу, где до стадиона тяжело добраться на любом транспорте.

• Анна Гусева – специалист службы информации и PR «Трактора», который запускает плюшевого мишку в космос и записывает ролик с рэпером-мемом Витей АК.



Российские эксперты рассказали, как зарабатывать на любительском и массовом спорте, и о том, как превратить социальные сети в главный инструмент продвижения спортивного клуба. Форум завершился яркой сессией: «По спортивному принципу: как выиграть конкуренцию за болельщиков», где Екатерина Лисица, пресс-секретарь Белорусской теннисной федерации, и Дмитрий Волощик, бренд-менеджер мини-футбольного клуба «Столица» рассказали о своем опыте работе с болельщика. Иван Кузнецов, директор по PR СНГ Wargaming, рассказал, как бизнес может монетизировать спорт и зачем им это нужно.



На протяжении двух дней форума велась прямая трансляция всех выступлений. Запись трансляции доступна в You-tube канале Российского международного олимпийского университета и НОК РБ. Также на сайте форума доступны все презентации спикеров.







СПРАВОЧНО

Проект Sport Connect был создан при поддержке Российским Международным Олимпийским университетом (Сочи) с 2016 года. Sport Connect развивается как площадка для презентации и обсуждения профессионалами лучших практик менеджмента в спортивной индустрии. У SC существует множество форматов: большой форум в Сочи, клубы в Сочи и Москве, выездные форумы (один уже прошел в Норильске), онлайн-формат, сборники спортивных кейсов.