Владельцам карт в Беларуси предложили бесплатную подписку на привилегии

Белорусы теперь могут подписаться на наборы привилегий к банковским картам.



Механизм реализован Альфа-Банком и работает по аналогии с тарифами мобильных операторов. Если платить картой за ежедневные покупки или хранить остатки на счетах и депозитах, то подписка будет бесплатной.



На выбор предложено четыре набора привилегий – Alfa, Gold, Black или Private. Стартовый набор Alfa предоставляет две карты Visa Classic или MasterCard Standard, SMS-оповещение, бесплатное обслуживание бонусной Карты №1 и оформление справки для посольства.



Кроме того, предусмотрена скидка до 50% на выбор индивидуального дизайна карты, перевод на счета в других банках и др. Пользоваться набором привилегий Alfa можно бесплатно, если объем безналичных операций клиента по всем картам (кроме кредитных) составляет 150 рублей в месяц.



В наборы привилегий Gold, Black или Private включены карты более высокого уровня (вплоть до Mastercard Black Edition). Кроме того, можно бесплатно досрочно перевыпускать карты, снимать наличные в банкоматах по всему миру, накапливать баллы на оплату авиабилетов или покупок в магазинах, увеличить максимально возможную сумму кэшбэка, получить карту доступа в VIP-залы аэропортов Priority Pass и др.

«Идея реализовать подобные наборы – это шанс прийти к более понятному взаимодействию клиента с банком.



Наборы привилегий - это возможность оптимизировать свои расходы на банковские услуги. Теперь клиентам не нужно платить за каждую карту, выписку или справку. Все что нужно будет в одном наборе. Причем абсолютно бесплатно для активных клиентов. Это в корне меняет подход к банковскому обслуживанию, делает его более гибким и современным», – отметили в Альфа-Банке (Беларусь).



Наборы привилегий можно подключить в любом отделении банка, а в скором времени также через чат или контакт центр.