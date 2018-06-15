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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/15/960987/
Дата распечатки: 15.06.2018 14:40
 
15.06.2018 13:46 Пресс-релизы

Владельцам карт в Беларуси предложили бесплатную подписку на привилегии

Белорусы теперь могут подписаться на наборы привилегий к банковским картам.

Механизм реализован Альфа-Банком и работает по аналогии с тарифами мобильных операторов. Если платить картой за ежедневные покупки или хранить остатки на счетах и депозитах, то подписка будет бесплатной.

На выбор предложено четыре набора привилегий – Alfa, Gold, Black или Private. Стартовый набор Alfa предоставляет две карты Visa Classic или MasterCard Standard, SMS-оповещение, бесплатное обслуживание бонусной Карты №1 и оформление справки для посольства.

Кроме того, предусмотрена скидка до 50% на выбор индивидуального дизайна карты, перевод на счета в других банках и др. Пользоваться набором привилегий Alfa можно бесплатно, если объем безналичных операций клиента по всем картам (кроме кредитных) составляет 150 рублей в месяц.

В наборы привилегий Gold, Black или Private включены карты более высокого уровня (вплоть до Mastercard Black Edition). Кроме того, можно бесплатно досрочно перевыпускать карты, снимать наличные в банкоматах по всему миру, накапливать баллы на оплату авиабилетов или покупок в магазинах, увеличить максимально возможную сумму кэшбэка, получить карту доступа в VIP-залы аэропортов Priority Pass и др.
«Идея реализовать подобные наборы – это шанс прийти к более понятному взаимодействию клиента с банком.

Наборы привилегий - это возможность оптимизировать свои расходы на банковские услуги. Теперь клиентам не нужно платить за каждую карту, выписку или справку. Все что нужно будет в одном наборе. Причем абсолютно бесплатно для активных клиентов. Это в корне меняет подход к банковскому обслуживанию, делает его более гибким и современным», – отметили в Альфа-Банке (Беларусь).

Наборы привилегий можно подключить в любом отделении банка, а в скором времени также через чат или контакт центр.

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Пятница, 15 Июнь 2018, 14:40
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