Спортсменов и болельщиков II Европейских игр обеспечат бесплатным Wi-Fi

Участники II Европейских игр в Минске в 2019 году смогут пользоваться бесплатным Интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Доступ в Сеть обеспечит ООО «Деловая сеть».



Компания сегодня стала официальным поставщиком Free Wi-Fi II Европейских игр. Договор подписан в офисе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».



«Создание комфортных условий пребывания участников Европейских игр в Минске – одна из наших приоритетных задач. В современном мире комфорт немыслим без доступа в Интернет.



В Деревне атлетов за это будет отвечать компания "Деловая сеть". Но мы заботимся не только о спортсменах, но и о жителях и гостях белорусской столицы - в рамках нашего совместного проекта бесплатный Wi-Fi уже скоро появится и на ряде маршрутов общественного транспорта.



Мы уверены, что компания «Деловая сеть», ставшая сегодня официальным поставщиком Free Wi-Fi II Европейских игр, не просто справится со своей задачей, но и превзойдет ожидания», - заявил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.



«Мы полностью обеспечим бесплатным выходом в Интернет, в том числе и Wi-Fi, студенческий жилой комплекс на проспекте Дзержинского, который на время соревнований превратится в Деревню атлетов. Скорость подключения будет достаточной, чтобы спортсмены могли свободно общаться через мессенджеры, получать и отправлять фото и видеофайлы, смотреть в HD-качестве трансляции соревнований. Также мы используем наши технические возможности для того, чтобы Wi-Fi был доступен даже в случае любых форс-мажорных ситуаций», - сообщил генеральный директор «Деловой сети» Павел Алексеенко.



Как отметили в компании, инфраструктура в студенческой деревне будет организована до начала Игр и останется в качестве наследия городу после их окончания. Ею будут пользоваться учащиеся минских вузов. Это позволит сделать проживание студентов более комфортным и положительно повлияет на учебный процесс.



Кроме того, компания «Деловая сеть» планирует подключить к публичной сети Free Wi-Fi Minsk и общественный транспорт, который будет специально предназначен для организации движения между спортивными, культурными и иными объектами, задействованными в проведении спортивного форума.



На все время действия договора, вплоть до окончания соревнований, страница авторизации и приветствия сетей Free Wi-Fi Minsk будет брендирована в фирменную айдентику II Европейских игр.



Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной в Минске с 19 апреля 2018 года. В нее объединены более 100 общественных точек доступа, установленных в белорусской столице компанией «Деловая сеть». После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени. Лимита скорости от провайдера нет.



II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония). Также в Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ.



Общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть» основано в декабре 1998 года. Компания специализируется на предоставлении услуг в сегменте B2B по высокоскоростной передаче данных и предоставлении своей инфраструктуры, как фундамента для запуска инновационных сервисов.



Клиентами «Деловой сети» являются компании банковского сектора, ритейлеры, белорусские и зарубежные производственные компании, представительства зарубежных стран и международных компаний, провайдеры телекоммуникационных услуг, государственные органы и учреждения, IT сектор.