В Бресте начал работу второй ресторан Burger King и первый Кинг Драйв

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King продолжает свое развитие в Беларуси открытием нового ресторана в Бресте.



Теперь мест, где жители и гости города смогут попробовать знаменитые хиты и необычные новинки от всемирно известной франшизы, стало уже два, а общее число заведений Burger King в стране достигло семнадцати.



Новый ресторан в Бресте расположился по адресу: ул. Махновича, 6. Ко всем ставшим уже привычными атрибутам приятного отдыха — таким, как яркий дизайн зала, меню, рассчитанное на посетителей любого возраста с возможностью учесть личные предпочтения в выборе продуктов, удобство заказа и оплаты (например, система электронной очереди и киоски самообслуживания, а также служба доставки) — добавится новая для жителей Бреста возможность: теперь для того, чтобы угоститься вкусным бургером, не нужно даже выходить из машины.



Система Кинг Драйв позволяет сделать, оплатить и получить заказ прямо из салона автомобиля без необходимости искать место для парковки.



«С одной стороны, Burger King — компания с солидной историей. Но при этом нам нравится постоянно меняться, пробовать что-то новое и удивлять своих посетителей. Каждый ресторан, который мы открываем, должен быть в чем-то уникальным. Где-то для этого используются новые концепции дизайна, а где-то — новые удобные возможности. Такова система Кинг Драйв, которая с открытием этого ресторана появится в Бресте, чтобы автолюбители в наших ресторанах чувствовали себя желанными гостями», — отметил генеральный директор компании «Бургер Кинг Беларусь» Алексей Дубовиков.



Кроме того, в ресторане будет работать бесплатная игровая комната для маленьких посетителей с разнообразными развлечениями. Здесь дети смогут веселиться и резвиться в компании сверстников, пока взрослые наслаждаются спокойным общением.



В новом брестском заведении под вывеской Burger King посетителям будут доступны традиционные бургеры и легендарные фирменные вопперы, разнообразные гарниры и закуски, а также десерты, горячие и холодные напитки. Мясо для бургеров в Burger King традиционно готовят на огне, что делает их особенно сочными и пикантными. Новый ресторан рассчитан на 48 посадочных мест и будет работать с 9:00 до 23:00 ежедневно. А Кинг Драйв — практически в любое время дня и ночи: с 5:00 до 2:00.



Попробовать фирменные блюда Burger King можно будет не только в ресторане, но и у себя дома: ежедневно с 11 утра до 11 вечера всем желающим доступны услуги службы доставки. Достаточно сделать заказ на сайте или позвонив по номеру 7566, чтобы получить его прямо с огня в течение ближайших 45 минут.

В дальнейших планах компании Burger King в Беларуси — не менее активное развитие сети как в Минске, так и за его пределами.



О BURGER KING® В МИРЕ

Корпорация Burger King основана в 1954 г. В настоящее время сеть объединяет 14 000 ресторанов, обслуживающих более чем 11 млн гостей ежедневно в 100 странах по всему миру. Рестораны Burger King управляются независимыми франчайзи, многие из которых являются семейными предприятиями, работающими в течение нескольких десятилетий.