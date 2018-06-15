Velcom начал предлагать SAP-сервисы на базе своего дата-центра

14 июня 2018 года, Минск – SAP CIS и компания velcom, ведущий телеком-оператор Республики Беларусь, подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию рынка облачных сервисов. velcom станет первой компанией, которая будет предоставлять сертифицированные SAP облачные сервисы по модели Partner Managed Cloud, позволяющие клиентам максимально быстро, просто и на выгодных условиях получать доступ к современным и эффективным решениям для управления бизнесом.



Переход от on-premise решений к использованию готовых сервисов из облака позволяет компаниям во всем мире успешно решать такие задачи, как быстрая масштабируемость бизнеса, оперативный запуск новых направлений, динамичная разработка собственных продуктов и услуг. Все эти задачи актуальны и для белорусского бизнеса.



Клиенты velcom смогут получить базу данных SAP HANA, уже развернутую в дата-центре из облака, которая может быть адаптирована под задачи бизнеса любого масштаба. Также можно воспользоватсья готовыми сервисами от SAP и ее партнеров, арендовать облачные ресурсы для создания и вывода на рынок собственных приложений.



Кроме того, простая и понятная абонентская модель расчетов обеспечивает прозрачность и предсказуемость затрат на IT, что важно для белорусских компаний, работающих в условиях высокой конкуренции как на внешнем, так и на внутреннем рынке.



По условиям меморандума, velcom также будет развивать собственную экспертизу в сфере разработки облачных решений: в частности, разрабатывать и предоставлять клиентам сервисы на базе решений SAP для управления логистикой, талантами, промышленной безопасностью, техобслуживанием и ремонтами оборудования. Дата-центр готов предоставлять сервисы для анализа данных, аренды баз данных на базе SAP HANA (DBaaS), виртуальной ИТ-инфраструктуры (IaaS) и бизнес-приложений, а также доступ к облачной платформе SAP SuccessFactors.



«Сотрудничество по модели Partner Managed Cloud открывает velcom новые возможности для развития бизнеса: компания становится универсальным провайдером, предоставляя как телеком-услуги, так и облачные сервисы для решения широкого спектра бизнес-задач. Особо стоит отметить кратчайшие сроки развертывания новых услуг у клиента: благодаря тому, что сервисы работают в белорусском дата-центре, имплементация решения может занимать от 2 до 5 месяцев, что гораздо быстрее традиционного внедрения. Уверен, что клиенты в Беларуси оценят и наборы услуг, сформированные под индивидуальные потребности каждого заказчика», – отметил директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Илья Шулипин.



«Совместный проект SAP и velcom по модели PMC (Partner Managed Cloud) объединяет усилия двух компаний в области цифровой трансформации бизнеса. Решения SAP, успешно реализуемые на мировом рынке уже долгое время, предлагаются в виде сервиса из облака velcom. Для клиентов это может стать быстрой альтернативой традиционным подходам, с помощью которой не нужно тратить время, финансы и дополнительные усилия на внедрение. Получить готовые решения можно в минимальные сроки без внушительных первоначальных инвестиций. Предложение включает в себя сервисы SAP любого масштаба и любой сложности.



Всю IT-инфраструктуру берет на себя дата-центр velcom уровня Tier III с высококвалифицированными специалистами, которые заботятся о надежности и комфорте использования сервиса. Похожие услуги уже становятся популярными в мировой практике, а для белорусского рынка – это первый подобный случай», – рассказал заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom Денис Филазафович.



О компаниях



SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.



В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек.





Унитарное предприятие «Велком» (velcom) основано в 1999 году. Компания оказывает услуги мобильной связи, а также услуги фиксированного интернета на базе собственной оптоволоконной сети. В 2017 году velcom открыл крупнейший в Беларуси дата-центр площадью 35 тыс. м2, рассчитанный на 800 серверных стоек с общей электрической мощностью 8Мвт. Опорная резервная сеть длиной 43 км имеет пропускную способность 1 Тбит/сек. Дата-центр уровня Tier III оснащен системами безопасности и источниками бесперебойного питания.



К базовым услугам ИКТ-провайдера относятся размещение серверного и сетевого оборудования (Colocation), аренда виртуальных ресурсов для IT-инфраструктуры (IaaS), аренда ресурсов для запуска собственных программных решений (Smart Server). В портфеле цифровых услуг сконцентрированы интеллектуальные сервисы управления: комплексный аудит, разработка стратегии, построение и управление IT-инфраструктурой с технической поддержкой в режиме 24/7.

