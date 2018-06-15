beCloud приводит в Беларусь крупнейшего производителя серверного оборудования – компанию Inspur

Облачный провайдер beCloud первым в Беларуси подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из лидеров мирового рынка производителей серверного оборудования – компанией Inspur.



Планируется, что beCloud и крупнейший в Китае поставщик комплексных решений и систем хранения данных для big data и облачных сервисов объединят усилия с целью развития IT-инфраструктуры проектов — G-cloud и Республиканского центра обработки данных. Кроме того, в фокусе внимания Inspur заявлено распространение на белорусском рынке лучших мировых практик использования и применения cloud-технологий.



Согласно подписанному партнерскому соглашению стороны проведут необходимое тестирование комплекса программно-технических средств Inspur в дата-центре beCloud, в том числе, по требованиям информационной безопасности.



Кроме того, сотрудничество с Inspur позволит компании beCloud участвовать в реализации значимых инновационных проектов, реализуемых на государственном уровне, таких как e-government, e-education, smart city, e-taxes, e-health и других инициатив.



«Соглашение beCloud и Inspur является стратегически важным этапом в развитии цифровой стратегии Беларуси и может стать серьезным шагом к усовершенствованию бизнес-процессов государственных организаций страны. Помимо этого, целью нашего сотрудничества является распространение знаний и опыта, накопленного Inspur, для комплексной поддержки IT-отрасли страны и организаций, выбравших путь цифровой трансформации», — прокомментировал Олег Седельник, генеральный директор компании beCloud.



Компания Inspur — наиболее быстрорастущий производитель серверов в мире, одна из четырех компаний, которой в Китае присвоена высшая категория по системной интеграции компьютерных информационных систем (Super Grade I Computer Information System Integration). По объему продаж оборудования один из влиятельнейших IT-брендов на рынке КНР с более чем шестидесятилетней историей занимает 3-е место в мире и 1-е место в Китае.



Inspur обладает полной продуктовой линейкой в области облачных решений, владея шестнадцатью центрами облачных вычислений четвертого поколения и обеспечивая безопасными решениями более двухсот региональных правительств, сорока различных промышленных министерств и ведомств и двухсот крупных компаний.

