На VOKA появился раздел, приуроченный к Чемпионату мира по футболу 2018

Цифровое телевидение VOKA анонсировало появление нового раздела «Футбол 2018», в котором есть все, что нужно для комфортного просмотра Чемпионата мира по футболу в России.



Теперь, когда все футбольные события собраны в одном разделе, следить за событиями The World Champ 2018 будет еще проще и удобнее.



Раздел включает расписание матчей, live-трансляции матчей на каналах «Беларусь 5» и «Беларусь 2», прошедшие матчи (архивные видео будут доступны в течение 48 часов после окончания игры), а также новости футбола и турнирную таблицу.



Лучшие матчи группового этапа можно найти внизу страницы. Таким образом, на VOKA можно будет посмотреть все 64 матча Кубка мира ФИФА.



Информация рубрики «Футбол 2018» доступна для всех авторизованных пользователей и будет обновляться каждый день. Для того, чтобы посмотреть прямые эфиры или архивы матчей необходимо быть подписчиком одного из ТВ-пакетов VOKA.



Кроме того, начиная с ¼ финала раздел дополнят эксклюзивные видеообзоры матчей с участием известного белорусского спортивного комментатора и популярного youtube-блогера. Короткие юмористические обзоры матчей будут доступны бесплатно в разделе «Футбол 2018» только на VOKA.