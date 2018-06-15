Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/15/961002/
Дата распечатки: 15.06.2018 14:40
 
15.06.2018 14:17 Пресс-релизы

Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

14 июня в столичном парке развлечений «Дримлэнд» состоялся первый в истории Беларуси «Забег с веснушками».

Более 100 «поцелованных» солнцем минчан собрались, чтобы принять участие в масштабной благотворительной инициативе #velcombegom. Ее цель – помочь «солнечным» детям, рожденным с синдромом Дауна.

На старт первого «Забега с веснушками» #velcombegom 14 июня в развлекательный парк «Дримлэнд» вышли люди разных возрастов, семейные пары с детьми и известные спортсмены. Так, участие в забеге приняла Эльвира Герман, призер летних юношеских олимпийских игр (2014) и серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи (2017). Она провела разминку для участников и поделилась профессиональными спортивными секретами.

Кроме того, Эльвира Герман объявила о звездном челлендже в соцсетях и бросила вызов другим спортсменам, призвав их пробежать как можно больше километров в помощь «солнечным» детям. К звездному челленджу #velcombegom также подключилась Марина Арзамасова, чемпионка мира (2015) и Европы (2014) в беге на 800 метров.

Присоединиться к самой яркой беговой активности лета-2018 смогли белорусы с любым цветом волос: рыжеволосые, блондины, брюнеты и шатены. Главное условие участия – веснушки на лице, хорошее настроение и желание помочь «солнечным» детям. Белорусы с веснушками преодолели дистанцию в 1 км, чтобы привлечь внимание жителей страны к новому этапу благотворительной кампании #velcombegom.

Бенефициаром акции выступает ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития». Все собранные средства пойдут на помощь воспитанникам дома-интерната и закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

«Мы очень рады, что на наш призыв поучаствовать в таком необычном забеге откликнулось столько белорусов. А особенно – люди с веснушками, которые находятся ближе всех к солнцу. Мы надеемся, что примеру участников «Забега с веснушками» последуют и другие белорусы, которые будут выходить на спортивные старты и генерировать энергию добра. Вместе мы сможем сделать жизнь «солнечных» детей лучше и ярче», - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Новый этап благотворительной кампании #velcombegom пройдет под знаком солнца, поэтому все километры участников переведут в киловатты «доброй энергии». В зачет акции SunRun Challenge пойдут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Если белорусам удастся преодолеть 50 000 километров и добиться отметки 13 180 000 кДжоулей, компания velcom перечислит 50 тысяч рублей на счет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития».

Чтобы внести свой вклад в помощь «солнечным» детям, желающим нужно выходить на пробежки с 21 по 24 июня и делать публикации в соцсетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 15 Июнь 2018, 14:40
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск