Цвет волос не имеет значения: в Минске люди с веснушками объединились для забега в помощь детям

14 июня в столичном парке развлечений «Дримлэнд» состоялся первый в истории Беларуси «Забег с веснушками».



Более 100 «поцелованных» солнцем минчан собрались, чтобы принять участие в масштабной благотворительной инициативе #velcombegom. Ее цель – помочь «солнечным» детям, рожденным с синдромом Дауна.



На старт первого «Забега с веснушками» #velcombegom 14 июня в развлекательный парк «Дримлэнд» вышли люди разных возрастов, семейные пары с детьми и известные спортсмены. Так, участие в забеге приняла Эльвира Герман, призер летних юношеских олимпийских игр (2014) и серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи (2017). Она провела разминку для участников и поделилась профессиональными спортивными секретами.



Кроме того, Эльвира Герман объявила о звездном челлендже в соцсетях и бросила вызов другим спортсменам, призвав их пробежать как можно больше километров в помощь «солнечным» детям. К звездному челленджу #velcombegom также подключилась Марина Арзамасова, чемпионка мира (2015) и Европы (2014) в беге на 800 метров.



Присоединиться к самой яркой беговой активности лета-2018 смогли белорусы с любым цветом волос: рыжеволосые, блондины, брюнеты и шатены. Главное условие участия – веснушки на лице, хорошее настроение и желание помочь «солнечным» детям. Белорусы с веснушками преодолели дистанцию в 1 км, чтобы привлечь внимание жителей страны к новому этапу благотворительной кампании #velcombegom.



Бенефициаром акции выступает ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития». Все собранные средства пойдут на помощь воспитанникам дома-интерната и закупку дорогостоящего медицинского оборудования.



«Мы очень рады, что на наш призыв поучаствовать в таком необычном забеге откликнулось столько белорусов. А особенно – люди с веснушками, которые находятся ближе всех к солнцу. Мы надеемся, что примеру участников «Забега с веснушками» последуют и другие белорусы, которые будут выходить на спортивные старты и генерировать энергию добра. Вместе мы сможем сделать жизнь «солнечных» детей лучше и ярче», - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.



Новый этап благотворительной кампании #velcombegom пройдет под знаком солнца, поэтому все километры участников переведут в киловатты «доброй энергии». В зачет акции SunRun Challenge пойдут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Если белорусам удастся преодолеть 50 000 километров и добиться отметки 13 180 000 кДжоулей, компания velcom перечислит 50 тысяч рублей на счет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития».



Чтобы внести свой вклад в помощь «солнечным» детям, желающим нужно выходить на пробежки с 21 по 24 июня и делать публикации в соцсетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.

