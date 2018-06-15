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Дата распечатки: 15.06.2018 16:05
 
15.06.2018 15:19 Политика, Экономика

Пресс-служба Лукашенко подтвердила встречу президентов Беларуси и России 19 июня в Минске

Минск, 15 июня. Пресс-служба президента Беларуси подтвердила проведение 19 июня в Минске заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.

На прошлой неделе эту дату называл госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Сегодня пресс-служба Лукашенко сообщила, что Владимир Путин посетит Беларусь 19 июня с официальным визитом и проведет переговоры с президентом Беларуси. Во время встречи в узком составе главы государств "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках". Затем они примут участие в заседании ВГС. 

Повестка дня включает около 10 вопросов. В их числе — итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы. "Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения", — говорится в сообщении.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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