Жителя Пуховичского района будут судить за покушение на убийство, кражу и насилие

Минск, 15 июня. Окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пуховичского района, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений. Материалы направлены в прокуратуру для передачи в суд.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, вечером 20 января этого года в милицию и скорую помощь поступила информация от граждан о том, что их соседка с телесными повреждениями находится на лестничной площадке.



Следственно-оперативной группой 26-летняя женщина была обнаружена в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, и потерпевшая осталась жива.



После следственных действий было установлено, что в квартире совершено особо тяжкое преступление. По подозрению в совершении покушения на убийство (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК) был задержан сожитель потерпевшей.



Обвиняемый 1977 года рождения имеет семь судимостей за корыстные преступления, не работает, жил с потерпевшей в ее квартире в Марьиной Горке.



Установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, получив отказ от сожительницы отдать ему деньги, стал ее избивать. Когда женщина сказала ему уходить из квартиры, нанес ей удар ножом в шею. Потерпевшая смогла убежать и позвать на помощь. В это время мужчина скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан на улице в городе.



Фигуранту, кроме того, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК (кражи, совершенные повторно, группой лиц) и ч. 1 ст. 366 УК (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг).



Установлено, что обвиняемый со своим знакомым в течение дня совершали кражи строительных товаров из магазина. Воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает в торговом зале, они ножом срезали запирающее устройство на стеллаже и похитили перфоратор стоимостью 242,6 рубля. Затем снова вернулись в магазин и пытались украсть строительный уровень, но были замечены работником магазина. Она пыталась их задержать в кабинете до приезда сотрудников правоохранительных органов, но мужчинам удалось скрыться.



Обвиняемый находится под стражей.