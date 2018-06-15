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Дата распечатки: 15.06.2018 17:35
 
15.06.2018 16:02 Общество, Безопасность

В Борисове старший лейтенант приговорен к трем годам колонии

Минск, 15 июня. Приговор по очередному делу, связанному с дедовщиной, оглашен 15 июня в суде Борисовского района.

Обвиняемый — старший лейтенант Глеб Чайковский.

Как сообщает Верховный суд Беларуси, офицер признан виновным в превышении начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. На основании ч. 1 ст. 455 УК ему назначено наказание в виде ареста на три месяца, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в течении трех лет.

Он же признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием. На основании ч. 2 ст. 455 УК с применением ст. 60 УК (лишение воинского или специального звания) обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на три года, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет, с лишением воинского звания "старший лейтенант".

По совокупности преступлений Чайковскому назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет, с лишением воинского звания "старший лейтенант".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Пятница, 15 Июнь 2018, 17:35
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