15.06.2018 20:23 Экономика, Общество
Совмин одобрил три проекта международной технической помощи, в том числе по созданию туристического маршрута "Шляхом Тызенгауза"
Минск, 15 июня. Белорусское правительство на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров одобрило три проекта международной технической помощи:
"Шляхом Тызенгауза" — создание туристического маршрута с целью продвижения культурно-исторического наследия двух городов: Сокулки и Гродно";
"Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)";
"Проект ЮНЕП — ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала для эффективного участия в Механизме посредничества по биобезопасности".
"Координацию и эффективный контроль за реализацией указанных проектов обеспечивают Гродненский облисполком, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальная академия наук Беларуси соответственно", — сообщила пресс-служба правительства.
"Шляхом Тызенгауза" — создание туристического маршрута с целью продвижения культурно-исторического наследия двух городов: Сокулки и Гродно";
"Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)";
"Проект ЮНЕП — ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала для эффективного участия в Механизме посредничества по биобезопасности".
"Координацию и эффективный контроль за реализацией указанных проектов обеспечивают Гродненский облисполком, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальная академия наук Беларуси соответственно", — сообщила пресс-служба правительства.