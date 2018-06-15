Обзор важнейших событий 15 июня 2018 года

Минск, 15 июня. На сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций 25 июня в Женеве спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти представит доклад. Как сообщил БелаПАН Харасти, суть доклада сводится к тому, что в стране сохраняется "обстановка подавления прав и свобод граждан". "В течение шести лет после того, как Совет по правам человека учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленно репрессивной правовой базой. Это усугублялось регулярно повторяющимися, централизованно планируемыми репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых средств массовой информации, — отмечается в сопроводительной записке к докладу. — Власти циклически прибегали к практике лишения свободы политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям. Продолжались нарушения права на жизнь в виде регулярного применения смертной казни". Кроме того, власти не пытались исправить такие системные недостатки, как отсутствие верховенства права, подавление выражения любого несогласия, отсутствие плюрализма СМИ, необходимость получения разрешений для осуществления права на свободу ассоциаций и мирных собраний, отмечает спецдокладчик. "С учетом того, что положение в области прав человека в Беларуси продолжает характеризоваться отказом от сотрудничества с правозащитными механизмами ООН и невыполнением их рекомендаций, мандат специального докладчика должен быть продлен", — подчеркивается в сопроводительной записке.



Пресс-служба президента подтвердила проведение 19 июня в Минске заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. На прошлой неделе эту дату называл госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Сегодня пресс-служба Лукашенко сообщила, что Владимир Путин посетит Беларусь с официальным визитом. Во время встречи в узком составе стороны "обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках". Затем они примут участие в заседании ВГС.



Брестский райисполком запретил проведение пикетов "Брестчанки против свинца". Пикеты намечались на территории Тельминского сельсовета, рядом со стройкой аккумуляторного завода, 19 и 26 июня. Пикеты планировалось провести под лозунгом "Заводу тут не место" с целью выразить протест в связи со строительством рядом с Брестом завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей "АйПауэр", проинформировать граждан о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды, о нарушениях, допущенных предприятиями группы компаний "1АК". Заявителями акций выступила группа жительниц Бреста и Брестского района.



Новым председателем общественного объединения "Минский столичный союз предпринимателй и работодателей" избран директор ООО "Мотовелозавод", экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько. Такое решение принято на отчетно-выборной ассамблее организации. Кроме Ладутько на пост главы бизнес-союза претендовали еще три человека. Возглавлявший Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на протяжении 21 года 66-летний Владимир Карягин избран почетным председателем объединения.