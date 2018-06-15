Минск, 15 июня. Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь отечественным экспортерам лесопродукции выйти на рынок Великобритании. Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, такое заявление сделал заместитель начальника департамента стратегического развития БУТБ Александр Башлий, выступая на белорусско-британском торгово-экономическом форуме 15 июня в Минске.



Представитель биржи также отметил, что одной из наиболее востребованных товарных позиций на британском рынке являются пиломатериалы, которые активно реализуются на экспортных биржевых торгах. "По итогам пяти месяцев экспорт пилопродукции через биржу составил 115 млн долларов США, что на 77% больше, чем в январе—мае прошлого года. Основные покупатели — страны Европейского союза", — отметил он.

При этом, по словам Башлия, значительные объемы белорусских пиломатериалов поступают в Великобританию через посредников из стран Балтии, что, с одной стороны, делает товар дороже для конечного покупателя, а с другой — лишает экспортеров определенной части выручки. "Применение биржевого механизма позволило бы отсечь посредническое звено и выйти напрямую на британских покупателей. Сейчас мы активно работаем в данном направлении совместно с Федерацией лесной торговли Великобритании и белорусским посольством в Лондоне", — сообщил представитель БУТБ.



Планируется, что вопросы организации прямых поставок белорусской лесопродукции в Великобританию посредством биржевых торгов будут обсуждаться в ходе предстоящего визита в Минск делегации британских деревообрабатывающих компаний. Помимо ознакомления с особенностями работы БУТБ бизнесмены проведут переговоры в концерне "Беллесбумпром", УП "Беллесэкспорт" и посетят ряд предприятий лесопромышленного комплекса Беларуси.

