Посол Латушко предложил открыть в Беларуси агентство Business France

Минск, 15 июня. Состояние и пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Францией обсуждены 15 июня на встрече посла Павла Латушко и начальника отдела стран СНГ, балканских государств и стран Ближнего Востока Министерства экономики и финансов Франции Жюльена Бюиссара.



"Послом сделан особый акцент на необходимости качественной подготовки и наполнения конкретными проектами третьего заседания совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, проведение которой планируется на конец октября — первую половину ноября 2018 г. в г. Минске", — сообщило диппредставительство.



Французской стороне предложен проект повестки дня мероприятия, предусматривающий в том числе развитие взаимодействия по линии рабочих групп в области туризма и охраны окружающей среды.



Латушко подчеркнул важность организации бизнес-форумов с участием представителей деловых кругов.



Обсуждены вопросы подготовки к подписанию двусторонних соглашений о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.



Представителю Министерства экономики и финансов предложено рассмотреть возможность открытия в Беларуси Business France (агентство по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене), а также белорусско-французской ассоциации с участием бизнесменов двух стран.